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مدرب الهلال رازفان: نسعى لحسم مباراة النصر.. ومشاركة "كاريلو" غير واضحة

أبدى المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول رازفان لوشيسكو رغبته في الحسم بشكل سريع بعد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عبر مؤتمر صحفي افتراضي، عقده اليوم الأحد على هامش مباراة فريقه أمام النصر الأربعاء المقبل، مبينًا أن مشاركة البيروفي كاريلو لاعب الفريق ستتحدد خلال يومين.

وأضاف: كاريلو يعمل بجد، ويسعى لاستعادة لياقته.. سنقيّم في اليومين المقبلين حالته البدنية، ومدى قدرته على المشاركة في المواجهة، سواء في جزء منها، أو كامل وقتها.

وتابع: نهدف لحسم اللقب سريعًا بعد العودة للعب. نحن نبلي بشكل جيد؛ إذ فزنا بلقب أبطال آسيا، وتأهلنا إلى نصف نهائي كأس الملك، ونبتعد بصدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن النصر. أعتقد أن بإمكاننا عمل المزيد، ونملك القدرة على حسم الدوري أولاً، ثم وضع التركيز على الاستحقاقات الأخرى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الهلال رازفان: نسعى لحسم مباراة النصر.. ومشاركة "كاريلو" غير واضحة
سبق

أبدى المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول رازفان لوشيسكو رغبته في الحسم بشكل سريع بعد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عبر مؤتمر صحفي افتراضي، عقده اليوم الأحد على هامش مباراة فريقه أمام النصر الأربعاء المقبل، مبينًا أن مشاركة البيروفي كاريلو لاعب الفريق ستتحدد خلال يومين.

وأضاف: كاريلو يعمل بجد، ويسعى لاستعادة لياقته.. سنقيّم في اليومين المقبلين حالته البدنية، ومدى قدرته على المشاركة في المواجهة، سواء في جزء منها، أو كامل وقتها.

وتابع: نهدف لحسم اللقب سريعًا بعد العودة للعب. نحن نبلي بشكل جيد؛ إذ فزنا بلقب أبطال آسيا، وتأهلنا إلى نصف نهائي كأس الملك، ونبتعد بصدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن النصر. أعتقد أن بإمكاننا عمل المزيد، ونملك القدرة على حسم الدوري أولاً، ثم وضع التركيز على الاستحقاقات الأخرى.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
08:39 PM

مدرب الهلال رازفان: نسعى لحسم مباراة النصر.. ومشاركة "كاريلو" غير واضحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبدى المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول رازفان لوشيسكو رغبته في الحسم بشكل سريع بعد استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عبر مؤتمر صحفي افتراضي، عقده اليوم الأحد على هامش مباراة فريقه أمام النصر الأربعاء المقبل، مبينًا أن مشاركة البيروفي كاريلو لاعب الفريق ستتحدد خلال يومين.

وأضاف: كاريلو يعمل بجد، ويسعى لاستعادة لياقته.. سنقيّم في اليومين المقبلين حالته البدنية، ومدى قدرته على المشاركة في المواجهة، سواء في جزء منها، أو كامل وقتها.

وتابع: نهدف لحسم اللقب سريعًا بعد العودة للعب. نحن نبلي بشكل جيد؛ إذ فزنا بلقب أبطال آسيا، وتأهلنا إلى نصف نهائي كأس الملك، ونبتعد بصدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن النصر. أعتقد أن بإمكاننا عمل المزيد، ونملك القدرة على حسم الدوري أولاً، ثم وضع التركيز على الاستحقاقات الأخرى.

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