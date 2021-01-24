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عدد من مستخدمي "آيفون 13" يشتكون من مشكلة الشاشة الوردية

اشتكى عدد من مستخدمي هواتف "آيفون 13" الجديد من مشكلة تقنية تظهر في هواتفهم، أطلق عليها مشكلة "الشاشة الوردية".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن بعض مستخدمي "آيفون 13" اشتكوا من تَحول شاشات هواتفهم إلى اللون "الوردي" بدلًا من الألوان الزاهية التقليدية.

ودافع فريق دعم "أبل" عن هواتف "آيفون 13"، بقوله إن المشكلة قد تكون في البرمجيات التي يتم تحميلها على الهواتف وليس عيبًا تقنيًّا في الأجهزة.

وظهرت تلك المشكلة في هاتفي "آيفون 13" و"آيفون 13 برو"؛ تحديدًا في أواخر عام 2021؛ حيث فوجئوا بأن هواتفهم تغلق فجأة ويعاد تشغيلها وتظهر بعدها شاشة وردية اللون.

وأشار فريق دعم "أبل" إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى سبب حدوث ذلك للمستخدمين على وجه التحديد؛ ولكن يبدو أنه موقفٌ قابلٌ للإصلاح.

ووجّهت نصيحة للمستخدمين المتأثرين، بنسخ بياناتهم احتياطيًّا ثم إعادة ضبط المصنع، أو تحديث نظام تشغيل هواتفهم إلى أحدث إصدار، وفي حالة استمرار حدوث المشكلة؛ فقد يكون هناك ما يبرر إصلاح الجهاز في مراكز الصيانة المعتمدة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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عدد من مستخدمي "آيفون 13" يشتكون من مشكلة الشاشة الوردية
سبق

اشتكى عدد من مستخدمي هواتف "آيفون 13" الجديد من مشكلة تقنية تظهر في هواتفهم، أطلق عليها مشكلة "الشاشة الوردية".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن بعض مستخدمي "آيفون 13" اشتكوا من تَحول شاشات هواتفهم إلى اللون "الوردي" بدلًا من الألوان الزاهية التقليدية.

ودافع فريق دعم "أبل" عن هواتف "آيفون 13"، بقوله إن المشكلة قد تكون في البرمجيات التي يتم تحميلها على الهواتف وليس عيبًا تقنيًّا في الأجهزة.

وظهرت تلك المشكلة في هاتفي "آيفون 13" و"آيفون 13 برو"؛ تحديدًا في أواخر عام 2021؛ حيث فوجئوا بأن هواتفهم تغلق فجأة ويعاد تشغيلها وتظهر بعدها شاشة وردية اللون.

وأشار فريق دعم "أبل" إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى سبب حدوث ذلك للمستخدمين على وجه التحديد؛ ولكن يبدو أنه موقفٌ قابلٌ للإصلاح.

ووجّهت نصيحة للمستخدمين المتأثرين، بنسخ بياناتهم احتياطيًّا ثم إعادة ضبط المصنع، أو تحديث نظام تشغيل هواتفهم إلى أحدث إصدار، وفي حالة استمرار حدوث المشكلة؛ فقد يكون هناك ما يبرر إصلاح الجهاز في مراكز الصيانة المعتمدة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
12:30 PM

عدد من مستخدمي "آيفون 13" يشتكون من مشكلة الشاشة الوردية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اشتكى عدد من مستخدمي هواتف "آيفون 13" الجديد من مشكلة تقنية تظهر في هواتفهم، أطلق عليها مشكلة "الشاشة الوردية".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن بعض مستخدمي "آيفون 13" اشتكوا من تَحول شاشات هواتفهم إلى اللون "الوردي" بدلًا من الألوان الزاهية التقليدية.

ودافع فريق دعم "أبل" عن هواتف "آيفون 13"، بقوله إن المشكلة قد تكون في البرمجيات التي يتم تحميلها على الهواتف وليس عيبًا تقنيًّا في الأجهزة.

وظهرت تلك المشكلة في هاتفي "آيفون 13" و"آيفون 13 برو"؛ تحديدًا في أواخر عام 2021؛ حيث فوجئوا بأن هواتفهم تغلق فجأة ويعاد تشغيلها وتظهر بعدها شاشة وردية اللون.

وأشار فريق دعم "أبل" إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى سبب حدوث ذلك للمستخدمين على وجه التحديد؛ ولكن يبدو أنه موقفٌ قابلٌ للإصلاح.

ووجّهت نصيحة للمستخدمين المتأثرين، بنسخ بياناتهم احتياطيًّا ثم إعادة ضبط المصنع، أو تحديث نظام تشغيل هواتفهم إلى أحدث إصدار، وفي حالة استمرار حدوث المشكلة؛ فقد يكون هناك ما يبرر إصلاح الجهاز في مراكز الصيانة المعتمدة.

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