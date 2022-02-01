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"أمين العاصمة المقدسة" يصدر 18 قرارًا شملت إنشاء إدارات وتكليفات جديدة.. تعرّف عليها

لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام

أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، قرارًا بإنشاء إدارة الشؤون الإدارية والتنظيمية بالوكالات المرتبط بأمين العاصمة المقدسة، ‏ويفوض الوكلاء بالتكليف عليها.

وتفصيلًا: أصدر "التركي" 18 قرارًا شملت إنشاء إدارات وتكليفات جديدة تجدد الدماء ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وضيوف البيت الحرام من معتمرين وحجاج.

وجاءت القرارات كالتالي:
قرار بإنشاء المكتب التنفيذي، وكلف المهندس مشاري بن عبدالعزيز القثامي مديرًا له.
قرار بإنشاء مكتب الأمين، ويكلف المهندس وائل بن صالح حلواني مديرًا له.
قرار بتكليف محمد بن أحمد الغامدي مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون القانونية.
قرار بتكليف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي وكيلًا لوكالة البلديات.
قرار بتكليف أحلام بنت كامل العميري مديرًا عامًا للإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة العاصمة المقدسة.
قرار بإنشاء الإدارة العامة للاستثمار، ويكلف المهندس متعب بن سعد العتيبي مديرًا عامًا لها.
قرار بإنشاء الإدارة العامة للعشوائيات، ويكلف المهندس مازن بن زامل العتيبي مديرًا عامًا لها.
قرار بإنشاء الإدارة العامة للدعم المؤسسي، ويكلف المهندس عصام بن علي تريمي مديرًا عامًا لها.
قرار بإنشاء إدارة كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية، ويكلف الأستاذ وليد بن سعد اللحياني مديرًا لها.
قرار بتكليف المهندس هزاع بن فيصل الشريف وكيلًا لوكالة التشغيل والصيانة.
قرار بتكليف المهندس خالد بن عبدالله سندي مديرًا عامًا للإدارة العامة للمشاعر المقدسة.
قرار بتكليف أحمد بن جزاء المحمادي مديرًا عامًا للمراجعة الداخلية.
قرار بتكليف المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث وكيلًا لوكالة الخدمات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
قرار بإنشاء وكالة التعمير، ويكلف المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي وكيلًا لها.
قرار بإنشاء وكالة المشاريع، ويكلف المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط وكيلًا لها.
قرار بإنشاء وكالة التحول الرقمي، ويكلف الدكتور محمد بن ردة الخزاعي وكيلًا لها.
قرار بإنشاء وكالة الأعمال المساندة، ويكلف المستشار إبراهيم بن أحمد الغامدي وكيلًا لها.
قرار بتكليف المهندس أيمن بن علي مطر مديرًا عامًا للإدارة العامة للأراضي والمساحة.

مكة المكرمة أمين العاصمة المقدسة البيت الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمين العاصمة المقدسة" يصدر 18 قرارًا شملت إنشاء إدارات وتكليفات جديدة.. تعرّف عليها
سبق

أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، قرارًا بإنشاء إدارة الشؤون الإدارية والتنظيمية بالوكالات المرتبط بأمين العاصمة المقدسة، ‏ويفوض الوكلاء بالتكليف عليها.

وتفصيلًا: أصدر "التركي" 18 قرارًا شملت إنشاء إدارات وتكليفات جديدة تجدد الدماء ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وضيوف البيت الحرام من معتمرين وحجاج.

وجاءت القرارات كالتالي:
قرار بإنشاء المكتب التنفيذي، وكلف المهندس مشاري بن عبدالعزيز القثامي مديرًا له.
قرار بإنشاء مكتب الأمين، ويكلف المهندس وائل بن صالح حلواني مديرًا له.
قرار بتكليف محمد بن أحمد الغامدي مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون القانونية.
قرار بتكليف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي وكيلًا لوكالة البلديات.
قرار بتكليف أحلام بنت كامل العميري مديرًا عامًا للإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة العاصمة المقدسة.
قرار بإنشاء الإدارة العامة للاستثمار، ويكلف المهندس متعب بن سعد العتيبي مديرًا عامًا لها.
قرار بإنشاء الإدارة العامة للعشوائيات، ويكلف المهندس مازن بن زامل العتيبي مديرًا عامًا لها.
قرار بإنشاء الإدارة العامة للدعم المؤسسي، ويكلف المهندس عصام بن علي تريمي مديرًا عامًا لها.
قرار بإنشاء إدارة كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية، ويكلف الأستاذ وليد بن سعد اللحياني مديرًا لها.
قرار بتكليف المهندس هزاع بن فيصل الشريف وكيلًا لوكالة التشغيل والصيانة.
قرار بتكليف المهندس خالد بن عبدالله سندي مديرًا عامًا للإدارة العامة للمشاعر المقدسة.
قرار بتكليف أحمد بن جزاء المحمادي مديرًا عامًا للمراجعة الداخلية.
قرار بتكليف المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث وكيلًا لوكالة الخدمات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
قرار بإنشاء وكالة التعمير، ويكلف المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي وكيلًا لها.
قرار بإنشاء وكالة المشاريع، ويكلف المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط وكيلًا لها.
قرار بإنشاء وكالة التحول الرقمي، ويكلف الدكتور محمد بن ردة الخزاعي وكيلًا لها.
قرار بإنشاء وكالة الأعمال المساندة، ويكلف المستشار إبراهيم بن أحمد الغامدي وكيلًا لها.
قرار بتكليف المهندس أيمن بن علي مطر مديرًا عامًا للإدارة العامة للأراضي والمساحة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
09:36 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:54 PM

"أمين العاصمة المقدسة" يصدر 18 قرارًا شملت إنشاء إدارات وتكليفات جديدة.. تعرّف عليها

لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
7
3,729

أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، قرارًا بإنشاء إدارة الشؤون الإدارية والتنظيمية بالوكالات المرتبط بأمين العاصمة المقدسة، ‏ويفوض الوكلاء بالتكليف عليها.

وتفصيلًا: أصدر "التركي" 18 قرارًا شملت إنشاء إدارات وتكليفات جديدة تجدد الدماء ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وضيوف البيت الحرام من معتمرين وحجاج.

وجاءت القرارات كالتالي:
قرار بإنشاء المكتب التنفيذي، وكلف المهندس مشاري بن عبدالعزيز القثامي مديرًا له.
قرار بإنشاء مكتب الأمين، ويكلف المهندس وائل بن صالح حلواني مديرًا له.
قرار بتكليف محمد بن أحمد الغامدي مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون القانونية.
قرار بتكليف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي وكيلًا لوكالة البلديات.
قرار بتكليف أحلام بنت كامل العميري مديرًا عامًا للإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة العاصمة المقدسة.
قرار بإنشاء الإدارة العامة للاستثمار، ويكلف المهندس متعب بن سعد العتيبي مديرًا عامًا لها.
قرار بإنشاء الإدارة العامة للعشوائيات، ويكلف المهندس مازن بن زامل العتيبي مديرًا عامًا لها.
قرار بإنشاء الإدارة العامة للدعم المؤسسي، ويكلف المهندس عصام بن علي تريمي مديرًا عامًا لها.
قرار بإنشاء إدارة كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية، ويكلف الأستاذ وليد بن سعد اللحياني مديرًا لها.
قرار بتكليف المهندس هزاع بن فيصل الشريف وكيلًا لوكالة التشغيل والصيانة.
قرار بتكليف المهندس خالد بن عبدالله سندي مديرًا عامًا للإدارة العامة للمشاعر المقدسة.
قرار بتكليف أحمد بن جزاء المحمادي مديرًا عامًا للمراجعة الداخلية.
قرار بتكليف المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث وكيلًا لوكالة الخدمات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
قرار بإنشاء وكالة التعمير، ويكلف المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي وكيلًا لها.
قرار بإنشاء وكالة المشاريع، ويكلف المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط وكيلًا لها.
قرار بإنشاء وكالة التحول الرقمي، ويكلف الدكتور محمد بن ردة الخزاعي وكيلًا لها.
قرار بإنشاء وكالة الأعمال المساندة، ويكلف المستشار إبراهيم بن أحمد الغامدي وكيلًا لها.
قرار بتكليف المهندس أيمن بن علي مطر مديرًا عامًا للإدارة العامة للأراضي والمساحة.

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