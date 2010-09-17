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مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيرته السلفادورية

بحثا الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏‏المعلمي، اليوم، بالمندوبة الدائمة لجمهورية السلفادور لدى الأمم المتحدة السفيرة إجريسيلدا لوبيز، ‏وذلك في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك.

‏وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية.

وحضر اللقاء رئيسة اللجنة الثالثة بالوفد سلافة موسى، وعضو وفد المملكة باللجنة الثالثة منى ‏الغامدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيرته السلفادورية
سبق

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏‏المعلمي، اليوم، بالمندوبة الدائمة لجمهورية السلفادور لدى الأمم المتحدة السفيرة إجريسيلدا لوبيز، ‏وذلك في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك.

‏وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية.

وحضر اللقاء رئيسة اللجنة الثالثة بالوفد سلافة موسى، وعضو وفد المملكة باللجنة الثالثة منى ‏الغامدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
09:34 PM

مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيرته السلفادورية

بحثا الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏‏المعلمي، اليوم، بالمندوبة الدائمة لجمهورية السلفادور لدى الأمم المتحدة السفيرة إجريسيلدا لوبيز، ‏وذلك في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك.

‏وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية.

وحضر اللقاء رئيسة اللجنة الثالثة بالوفد سلافة موسى، وعضو وفد المملكة باللجنة الثالثة منى ‏الغامدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

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