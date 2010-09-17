مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيرته السلفادورية

بحثا الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏‏المعلمي، اليوم، بالمندوبة الدائمة لجمهورية السلفادور لدى الأمم المتحدة السفيرة إجريسيلدا لوبيز، ‏وذلك في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك.



‏وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية.



وحضر اللقاء رئيسة اللجنة الثالثة بالوفد سلافة موسى، وعضو وفد المملكة باللجنة الثالثة منى ‏الغامدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.