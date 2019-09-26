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بالصور.. خطورة على المارة في شارع عكاظ بالطائف والسبب: "قناة صرف صحي مكشوفة"

"سبق" نقلت ذلك للجهة المختصة من أجل اغلاقها

تُشكل إحدى قنواتالصرف الصحي خطورة على مُرتادي العديدمن المحلات التجارية القريبة منها ، فيشارع عكاظ بحي الشرقية في الطائف ،باعتبارها مكشوفة وبدون غطاء مُحكمكغيرها من قنوات الصرف الصحي .


أصحاب المحلات المجاورة قاموا بإغلاقها وذلك بوضع الصناديق علىفوهتها وبعض القطع الخشبية ، حفاظًا على صحة الماره وتلافيًا لوقوعأحدًا بداخلها ، كما ذكر أحدهم لـ "سبق" مؤكدًا أنها تنبعث منها روائحكريهة كونها مليئة بمياه المجاري الراكدة ، في الوقت الذي كانوا قدأبلغوا الجهة المختصة للتعامل معها وتغطيتها لمنع خطورتها .


وبدورها"سبق" نقلت ذلك للجهة المختصة من أجل الوقوف على تلك القناة الخاصة بالصرف الصحي وإغلاقها .

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بالصور.. خطورة على المارة في شارع عكاظ بالطائف والسبب: "قناة صرف صحي مكشوفة"
سبق

تُشكل إحدى قنواتالصرف الصحي خطورة على مُرتادي العديدمن المحلات التجارية القريبة منها ، فيشارع عكاظ بحي الشرقية في الطائف ،باعتبارها مكشوفة وبدون غطاء مُحكمكغيرها من قنوات الصرف الصحي .


أصحاب المحلات المجاورة قاموا بإغلاقها وذلك بوضع الصناديق علىفوهتها وبعض القطع الخشبية ، حفاظًا على صحة الماره وتلافيًا لوقوعأحدًا بداخلها ، كما ذكر أحدهم لـ "سبق" مؤكدًا أنها تنبعث منها روائحكريهة كونها مليئة بمياه المجاري الراكدة ، في الوقت الذي كانوا قدأبلغوا الجهة المختصة للتعامل معها وتغطيتها لمنع خطورتها .


وبدورها"سبق" نقلت ذلك للجهة المختصة من أجل الوقوف على تلك القناة الخاصة بالصرف الصحي وإغلاقها .

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
09:21 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
09:33 PM

بالصور.. خطورة على المارة في شارع عكاظ بالطائف والسبب: "قناة صرف صحي مكشوفة"

"سبق" نقلت ذلك للجهة المختصة من أجل اغلاقها

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
244

تُشكل إحدى قنواتالصرف الصحي خطورة على مُرتادي العديدمن المحلات التجارية القريبة منها ، فيشارع عكاظ بحي الشرقية في الطائف ،باعتبارها مكشوفة وبدون غطاء مُحكمكغيرها من قنوات الصرف الصحي .


أصحاب المحلات المجاورة قاموا بإغلاقها وذلك بوضع الصناديق علىفوهتها وبعض القطع الخشبية ، حفاظًا على صحة الماره وتلافيًا لوقوعأحدًا بداخلها ، كما ذكر أحدهم لـ "سبق" مؤكدًا أنها تنبعث منها روائحكريهة كونها مليئة بمياه المجاري الراكدة ، في الوقت الذي كانوا قدأبلغوا الجهة المختصة للتعامل معها وتغطيتها لمنع خطورتها .


وبدورها"سبق" نقلت ذلك للجهة المختصة من أجل الوقوف على تلك القناة الخاصة بالصرف الصحي وإغلاقها .

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