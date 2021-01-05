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تنفيذ أكثر من 67 ألف زيارة منزلية لمرضى في المدينة المنوّرة

خلال 2020م استفاد منها 36 ألفاً من المسجّلين في البرنامج

نفّذت صحة المدينة المنوّرة 67065 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال عام 2020م، حيث استفاد منها 36 ألف مريض من المرضى المسجّلين في البرنامج.

وأضافت، أن الرعاية المنزلية في المدينة المنوّرة توفر رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى الذين تحول حالاتهم الحرجة دون الوصول إلى المنشآت الصحية، وذلك في أماكن إقامتهم، وتقدم خدماتها لأكثر من 70 ألف مريض سنوياً.

يُذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في عديد من المستشفيات، والمدن الطبية، في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم، وفقًا لمعايير معتمدة.

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تنفيذ أكثر من 67 ألف زيارة منزلية لمرضى في المدينة المنوّرة
سبق

نفّذت صحة المدينة المنوّرة 67065 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال عام 2020م، حيث استفاد منها 36 ألف مريض من المرضى المسجّلين في البرنامج.

وأضافت، أن الرعاية المنزلية في المدينة المنوّرة توفر رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى الذين تحول حالاتهم الحرجة دون الوصول إلى المنشآت الصحية، وذلك في أماكن إقامتهم، وتقدم خدماتها لأكثر من 70 ألف مريض سنوياً.

يُذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في عديد من المستشفيات، والمدن الطبية، في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم، وفقًا لمعايير معتمدة.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
10:42 AM

تنفيذ أكثر من 67 ألف زيارة منزلية لمرضى في المدينة المنوّرة

خلال 2020م استفاد منها 36 ألفاً من المسجّلين في البرنامج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نفّذت صحة المدينة المنوّرة 67065 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال عام 2020م، حيث استفاد منها 36 ألف مريض من المرضى المسجّلين في البرنامج.

وأضافت، أن الرعاية المنزلية في المدينة المنوّرة توفر رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى الذين تحول حالاتهم الحرجة دون الوصول إلى المنشآت الصحية، وذلك في أماكن إقامتهم، وتقدم خدماتها لأكثر من 70 ألف مريض سنوياً.

يُذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في عديد من المستشفيات، والمدن الطبية، في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم، وفقًا لمعايير معتمدة.

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