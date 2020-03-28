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مصادر: رجال الأمن يقبضون على المشاركين في قضية مقاطع الفيديو المشينة

علمت "سبق" بأن رجال الأمن تمكنوا من القبض على 9 أشخاص في قضية مقاطع الفيديو المشينة وغير الأخلاقية، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

وكان شاب ومجموعة آخرون قد شاركوا في الظهور والتصوير في المقاطع المشينة التي تم تداولها.

يشار إلى أن النيابة العامة وجَّهت بالقبض على الشاب والمشاركين معه في وقت سابق أمس.

مقطع الممارسات المشينة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: رجال الأمن يقبضون على المشاركين في قضية مقاطع الفيديو المشينة
سبق

علمت "سبق" بأن رجال الأمن تمكنوا من القبض على 9 أشخاص في قضية مقاطع الفيديو المشينة وغير الأخلاقية، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

وكان شاب ومجموعة آخرون قد شاركوا في الظهور والتصوير في المقاطع المشينة التي تم تداولها.

يشار إلى أن النيابة العامة وجَّهت بالقبض على الشاب والمشاركين معه في وقت سابق أمس.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
12:51 AM

مصادر: رجال الأمن يقبضون على المشاركين في قضية مقاطع الفيديو المشينة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
81
291,661

علمت "سبق" بأن رجال الأمن تمكنوا من القبض على 9 أشخاص في قضية مقاطع الفيديو المشينة وغير الأخلاقية، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

وكان شاب ومجموعة آخرون قد شاركوا في الظهور والتصوير في المقاطع المشينة التي تم تداولها.

يشار إلى أن النيابة العامة وجَّهت بالقبض على الشاب والمشاركين معه في وقت سابق أمس.

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