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12  مليون جرعة.. عدد لقاحات فيروس كورونا المعطاة في السعودية

بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية حتى ساعة مثول هذا الخبر للنشر 12 مليون جرعة.

وبهذا العدد يصل عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في السعودية إلى 12 مليون جرعة.

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12  مليون جرعة.. عدد لقاحات فيروس كورونا المعطاة في السعودية
سبق

بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية حتى ساعة مثول هذا الخبر للنشر 12 مليون جرعة.

وبهذا العدد يصل عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في السعودية إلى 12 مليون جرعة.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
11:00 PM

12  مليون جرعة.. عدد لقاحات فيروس كورونا المعطاة في السعودية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,752

بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية حتى ساعة مثول هذا الخبر للنشر 12 مليون جرعة.

وبهذا العدد يصل عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في السعودية إلى 12 مليون جرعة.

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