12  مليون جرعة.. عدد لقاحات فيروس كورونا المعطاة في السعودية

بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية حتى ساعة مثول هذا الخبر للنشر 12 مليون جرعة.
وبهذا العدد يصل عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في السعودية إلى 12 مليون جرعة.
بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية حتى ساعة مثول هذا الخبر للنشر 12 مليون جرعة.
وبهذا العدد يصل عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في السعودية إلى 12 مليون جرعة.
بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية حتى ساعة مثول هذا الخبر للنشر 12 مليون جرعة.
وبهذا العدد يصل عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في السعودية إلى 12 مليون جرعة.
بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية حتى ساعة مثول هذا الخبر للنشر 12 مليون جرعة.
وبهذا العدد يصل عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في السعودية إلى 12 مليون جرعة.