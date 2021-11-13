غدًا في دبي.. الاتحاد العربي للكاراتيه يحتفي بلاعبيه الحاصلين على ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020

التكريم يشمل البطل السعودي "الحامدي" و"الشهري"

يقيم الاتحاد العربي للكاراتيه، مساء الغد في دبي، حفل تكريم الأبطال العرب في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة الإسباني أنطونيو سيبينوس، ورئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الإماراتي ناصر الرزوقي، وأعضاء مجلس الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية للكاراتيه.

وكان مجلس الاتحاد العربي للكاراتيه برئاسة الدكتور إبراهيم القناص، قد اعتمد منح اللاعبين الأبطال في أولمبياد طوكيو 2020، الوسامَ الذهبي للاتحاد، وشهادة الحزام الأسود أعلى من الدرجة المعتمدة للأبطال في اتحاداتهم الوطنية.

وسيشمل التكريم: المصرية فريال أشرف التي حصلت على الميدالية الذهبية لوزن فوق 61 كيلوغرامًا، والسعودي طارق حامدي الذي حصل على الميدالية الفضية لوزن فوق 75 كيلوغرامًا، والأردني عبدالرحمن مصاطفة الذي حصل على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كيلوغرامًا، والمصرية جيانا لطفي التي حققت الميدالية البرونزية لوزن تحت 61 كيلوغرامًا.

كما سيتم تكريم مدربي الأبطال العرب في الأولمبياد بوسام الاستحقاق الرياضي، وهم: المدرب المصري هاني قشطة، والمغربي منير أوفقير مدرب المنتخب السعودي، والمدرب المصري محمد الرجال، والمدرب المصري محمد سالم مدرب المنتخب الأردني.. إضافة إلى تكريم الحكام المشاركين في الأولمبياد بوسام الاستحقاق الرياضي، وهم: الكويتي منصور السلطان، والمغربي الزيتوني مطيوط، والمصري هيثم فاروق.

كما سيتم تكريم رئيس الاتحاد الدولي أنطونيو سبينوس، ورئيس الاتحاد الآسيوي اللواء ناصر الرزوقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة التونسي بشير الشريف.. ورؤساء الاتحادات العربية المنجزة أولمبيًّا وهم: رئيس الاتحاد المصري محمد الدهراوي، ورئيس الاتحاد السعودي الدكتور مشرف الشهري، ورئيس الاتحاد الأردني أحمد الداود.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه وعضو المجلس الدولي للعبة الدكتور إبراهيم القناص، أن التكريم هو رسالة حب وتقدير وتثمين من مجلس إدارة الاتحاد العربي لجميع الأبطال.

وقال: "استطاعت رياضة الكاراتيه العربية بنجومها واهتمام الاتحادات الوطنية والمواهب الرائعة، أن تبسط سيطرتها وحضورها في المحافل العالمية والقارية.. وكانت دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" فرصة سانحة لإثبات قوة اللاعب العربي، والنزالات أثبتت أن اللاعب العربي قوي ومتميز، ويحسب له ألف حساب".

وثمّن "القناص" للاتحاد الإماراتي برئاسة اللواء ناصر الرزوقي، اهتمامه وجهوده ودعمه لحفل التكريم، ولجميع الاتحادات الوطنية العربية على حرصها واهتمامها المتنامي باللعبة، وعد الأبطالَ العرب الرقم الصعب في جميع المنافسات العالمية.