مدني المخواة يباشر حريقًا في مستشفى المحافظة الجديد
نشَب في سكن العمال.. متعثر منذ أكثر من 10 سنوات
تُكافح فِرَق الدفاع المدني بمحافظة المخواة الآن حريقًا في مستشفى المخواة الجديد.
فيما تشير مصادر "سبق" إلى أن الحريق نشب في سكن عمال المستشفى، وقد حضرت آليات الدفاع المدني لإخماده.
الجدير ذكره أن المستشفى متعثر منذ أكثر من 10 سنوات.
وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر حال ورودها.
مستشفى المخواة الجديد
محافظة المخواة
حريق
مدني المخواة يباشر حريقًا في مستشفى المحافظة الجديد
عبدالعزيز الشهري
سبق
2020-06-21
تُكافح فِرَق الدفاع المدني بمحافظة المخواة الآن حريقًا في مستشفى المخواة الجديد.
فيما تشير مصادر "سبق" إلى أن الحريق نشب في سكن عمال المستشفى، وقد حضرت آليات الدفاع المدني لإخماده.
الجدير ذكره أن المستشفى متعثر منذ أكثر من 10 سنوات.
وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر حال ورودها.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
03:14 PM
مدني المخواة يباشر حريقًا في مستشفى المحافظة الجديد
نشَب في سكن العمال.. متعثر منذ أكثر من 10 سنوات
تُكافح فِرَق الدفاع المدني بمحافظة المخواة الآن حريقًا في مستشفى المخواة الجديد.
فيما تشير مصادر "سبق" إلى أن الحريق نشب في سكن عمال المستشفى، وقد حضرت آليات الدفاع المدني لإخماده.
الجدير ذكره أن المستشفى متعثر منذ أكثر من 10 سنوات.
وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر حال ورودها.