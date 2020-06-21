الجدير ذكره أن المستشفى متعثر منذ أكثر من 10 سنوات.

فيما تشير مصادر "سبق" إلى أن الحريق نشب في سكن عمال المستشفى، وقد حضرت آليات الدفاع المدني لإخماده.

تُكافح فِرَق الدفاع المدني بمحافظة المخواة الآن حريقًا في مستشفى المخواة الجديد.

مدني المخواة يباشر حريقًا في مستشفى المحافظة الجديد عبدالعزيز الشهري سبق 2020-06-21 تُكافح فِرَق الدفاع المدني بمحافظة المخواة الآن حريقًا في مستشفى المخواة الجديد. فيما تشير مصادر "سبق" إلى أن الحريق نشب في سكن عمال المستشفى، وقد حضرت آليات الدفاع المدني لإخماده. الجدير ذكره أن المستشفى متعثر منذ أكثر من 10 سنوات. وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر حال ورودها.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441 03:14 PM

مدني المخواة يباشر حريقًا في مستشفى المحافظة الجديد نشَب في سكن العمال.. متعثر منذ أكثر من 10 سنوات





A A A





3 مشاركة

تُكافح فِرَق الدفاع المدني بمحافظة المخواة الآن حريقًا في مستشفى المخواة الجديد.

فيما تشير مصادر "سبق" إلى أن الحريق نشب في سكن عمال المستشفى، وقد حضرت آليات الدفاع المدني لإخماده.

الجدير ذكره أن المستشفى متعثر منذ أكثر من 10 سنوات.

وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أكثر حال ورودها.