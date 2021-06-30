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رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم حج 1442 هـ

رفع الجزء السفلي بأيدي 37 موظفاً سعودياً بمقدار 3 أمتار تقريباً

تباشر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الآن رفع ‎كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج ١٤٤٢هـ، وكما جرت عليه العادة السنوية.

ويتم رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة؛ بأيدي ٣٧ موظفاً من أبناء الوطن، بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً ، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.

و‏تتم عملية رفع ثوب ‎الكعبة المشرفة على مراحل تبدأ من فك أسفل الثوب من جميع الجوانب وكذلك الأركان بارتفاع ثلاثة أمتار ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من الحلق.

ويأتي هذا الإجراء الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة، حيث تولي الرئاسة -ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة- كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتمامًا بالغين على مدار العام؛ وذلك امتدادًا لاهتمام ورعاية ولاة الأمر-حفظهم الله- بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيمًا خاصًا.

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رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم حج 1442 هـ
سبق

تباشر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الآن رفع ‎كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج ١٤٤٢هـ، وكما جرت عليه العادة السنوية.

ويتم رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة؛ بأيدي ٣٧ موظفاً من أبناء الوطن، بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً ، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.

و‏تتم عملية رفع ثوب ‎الكعبة المشرفة على مراحل تبدأ من فك أسفل الثوب من جميع الجوانب وكذلك الأركان بارتفاع ثلاثة أمتار ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من الحلق.

ويأتي هذا الإجراء الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة، حيث تولي الرئاسة -ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة- كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتمامًا بالغين على مدار العام؛ وذلك امتدادًا لاهتمام ورعاية ولاة الأمر-حفظهم الله- بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيمًا خاصًا.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
10:56 PM
اخر تعديل
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
02:18 AM

رفع كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم حج 1442 هـ

رفع الجزء السفلي بأيدي 37 موظفاً سعودياً بمقدار 3 أمتار تقريباً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,252

تباشر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الآن رفع ‎كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج ١٤٤٢هـ، وكما جرت عليه العادة السنوية.

ويتم رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة؛ بأيدي ٣٧ موظفاً من أبناء الوطن، بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً ، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.

و‏تتم عملية رفع ثوب ‎الكعبة المشرفة على مراحل تبدأ من فك أسفل الثوب من جميع الجوانب وكذلك الأركان بارتفاع ثلاثة أمتار ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من الحلق.

ويأتي هذا الإجراء الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة، حيث تولي الرئاسة -ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة- كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتمامًا بالغين على مدار العام؛ وذلك امتدادًا لاهتمام ورعاية ولاة الأمر-حفظهم الله- بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيمًا خاصًا.

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