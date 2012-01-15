النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا تكمل سحب قواتها من كازاخستان

حملت معداتها على طائرات نقل عسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، أن قوات "حفظ السلام" الروسية العاملة ضمن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قد غادرت كازاخستان.

وبيّنت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن القوات حملت معداتها على متن طائرات نقل عسكري طراز إيل76، وآن24، وانطلقت من مطار ألماتا إلى نقطة الانتشار الدائم.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق مغادرة الدفعة الأولى من قواتها.

وأرسلت روسيا قوات إلى كازاخستان، بالاشتراك مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي؛ بناء على طلب من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، لفضّ الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد رفع الحكومة أسعار الوقود؛ مما سَبَّب انتشار أعمال عنف دامية، وصدامًا بين المواطنين وقوات الأمن في أنحاء البلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
روسيا تكمل سحب قواتها من كازاخستان
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، أن قوات "حفظ السلام" الروسية العاملة ضمن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قد غادرت كازاخستان.

وبيّنت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن القوات حملت معداتها على متن طائرات نقل عسكري طراز إيل76، وآن24، وانطلقت من مطار ألماتا إلى نقطة الانتشار الدائم.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق مغادرة الدفعة الأولى من قواتها.

وأرسلت روسيا قوات إلى كازاخستان، بالاشتراك مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي؛ بناء على طلب من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، لفضّ الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد رفع الحكومة أسعار الوقود؛ مما سَبَّب انتشار أعمال عنف دامية، وصدامًا بين المواطنين وقوات الأمن في أنحاء البلاد.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
05:04 PM

روسيا تكمل سحب قواتها من كازاخستان

حملت معداتها على طائرات نقل عسكري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,112

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، أن قوات "حفظ السلام" الروسية العاملة ضمن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قد غادرت كازاخستان.

وبيّنت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن القوات حملت معداتها على متن طائرات نقل عسكري طراز إيل76، وآن24، وانطلقت من مطار ألماتا إلى نقطة الانتشار الدائم.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق مغادرة الدفعة الأولى من قواتها.

وأرسلت روسيا قوات إلى كازاخستان، بالاشتراك مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي؛ بناء على طلب من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، لفضّ الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد رفع الحكومة أسعار الوقود؛ مما سَبَّب انتشار أعمال عنف دامية، وصدامًا بين المواطنين وقوات الأمن في أنحاء البلاد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,546
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,460
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,682

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة