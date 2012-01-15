روسيا تكمل سحب قواتها من كازاخستان

حملت معداتها على طائرات نقل عسكري

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، أن قوات "حفظ السلام" الروسية العاملة ضمن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قد غادرت كازاخستان.

وبيّنت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن القوات حملت معداتها على متن طائرات نقل عسكري طراز إيل76، وآن24، وانطلقت من مطار ألماتا إلى نقطة الانتشار الدائم.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق مغادرة الدفعة الأولى من قواتها.

وأرسلت روسيا قوات إلى كازاخستان، بالاشتراك مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي؛ بناء على طلب من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، لفضّ الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد رفع الحكومة أسعار الوقود؛ مما سَبَّب انتشار أعمال عنف دامية، وصدامًا بين المواطنين وقوات الأمن في أنحاء البلاد.