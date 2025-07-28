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بعد الزفاف بساعات .. العروس قتيلة والعريس مصاب

في جريمة غامضة وقعت أحداثها بمحافظة في شمال مصر

في جريمة غامضة بمصر، لقيت عروس مصرعها بعد ساعات فقط من الزفاف، وذلك في قرية بمحافظة المنوفية بدلتا النيل.

ووفقا لصحيفة "الشروق" المصرية، فقد عُثر على القتيلة منار عادل الأقرع؛ 19 عاماً، جثة هامدة غارقة في دمائها بقرية القرنين؛ التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وفيما نُقل الجثمان إلى مستشفى الباجور العام، أشارت التحريات الأولوية، إلى اتهام زوجها محمد محمود، 29 عاماً، بأنه مرتكب الجريمة، وقتلها بعد مرور أقل من 24 ساعة فقط على زفافهما.

وقال شقيق المجني عليها في أثناء سؤاله، إن زفافها كان أمس الأول الجمعة، وإنه ذهب إليها السبت؛ للاطمئنان عليها؛ ليجدها غارقةً في دمائها داخل شقة الزوجية، دون أن يتضح سبب الجريمة بشكلٍ واضح.

وأفادت الصحيفة بأنه تم التحفظ على الزوج في مستشفى بنها الجامعي، مصاباً بجرحٍ نافذ في البطن، فيما تتولى النيابة المصرية التحقيق.

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بعد الزفاف بساعات .. العروس قتيلة والعريس مصاب
سبق

في جريمة غامضة بمصر، لقيت عروس مصرعها بعد ساعات فقط من الزفاف، وذلك في قرية بمحافظة المنوفية بدلتا النيل.

ووفقا لصحيفة "الشروق" المصرية، فقد عُثر على القتيلة منار عادل الأقرع؛ 19 عاماً، جثة هامدة غارقة في دمائها بقرية القرنين؛ التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وفيما نُقل الجثمان إلى مستشفى الباجور العام، أشارت التحريات الأولوية، إلى اتهام زوجها محمد محمود، 29 عاماً، بأنه مرتكب الجريمة، وقتلها بعد مرور أقل من 24 ساعة فقط على زفافهما.

وقال شقيق المجني عليها في أثناء سؤاله، إن زفافها كان أمس الأول الجمعة، وإنه ذهب إليها السبت؛ للاطمئنان عليها؛ ليجدها غارقةً في دمائها داخل شقة الزوجية، دون أن يتضح سبب الجريمة بشكلٍ واضح.

وأفادت الصحيفة بأنه تم التحفظ على الزوج في مستشفى بنها الجامعي، مصاباً بجرحٍ نافذ في البطن، فيما تتولى النيابة المصرية التحقيق.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
11:35 AM

بعد الزفاف بساعات .. العروس قتيلة والعريس مصاب

في جريمة غامضة وقعت أحداثها بمحافظة في شمال مصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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20,801

في جريمة غامضة بمصر، لقيت عروس مصرعها بعد ساعات فقط من الزفاف، وذلك في قرية بمحافظة المنوفية بدلتا النيل.

ووفقا لصحيفة "الشروق" المصرية، فقد عُثر على القتيلة منار عادل الأقرع؛ 19 عاماً، جثة هامدة غارقة في دمائها بقرية القرنين؛ التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

وفيما نُقل الجثمان إلى مستشفى الباجور العام، أشارت التحريات الأولوية، إلى اتهام زوجها محمد محمود، 29 عاماً، بأنه مرتكب الجريمة، وقتلها بعد مرور أقل من 24 ساعة فقط على زفافهما.

وقال شقيق المجني عليها في أثناء سؤاله، إن زفافها كان أمس الأول الجمعة، وإنه ذهب إليها السبت؛ للاطمئنان عليها؛ ليجدها غارقةً في دمائها داخل شقة الزوجية، دون أن يتضح سبب الجريمة بشكلٍ واضح.

وأفادت الصحيفة بأنه تم التحفظ على الزوج في مستشفى بنها الجامعي، مصاباً بجرحٍ نافذ في البطن، فيما تتولى النيابة المصرية التحقيق.

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