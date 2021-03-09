ولي العهد يستعرض مع رئيس الوزراء السوداني العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم مع دولة رئيس الوزراء السوداني السيد عبدالله حمدوك.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية - السودانية في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويرها، بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم خلال الاجتماع التشديد على حرص السعودية على أمن واستقرار السودان بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف السعودية، وحرصها على أمن السودان واستقراره.

حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

فيما حضر من الجانب السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير المالية جبريل إبراهيم محمد.