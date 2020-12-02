أمطار جازان.. حالة تتواصل للثالثة مساءً وتصحبها الأتربة

الأرصاد: متوسطة إلى غزيرة وتشمل عدداً من المحافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـثالثة مساءً.