"المساحة الجيولوجية": لم نرصد أي هزات أرضية في الأحساء

"أبا الخيل" لـ"سبق": يوجد 28 محطة للرصد بالمنطقة الشرقية

نفى المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل رصد هزة أرضية بمحافظة الأحساء هذا اليوم، أو المحافظات المجاورة لها.

وقال "أبا الخيل" لـ"سبق": "لم تسجّل الشبكة الوطنية أي هزة أرضية في محافظة الأحساء أو مدن المنطقة الشرقية؛ حيث يوجد 28 محطة بالمنطقة الشرقية لم ترصد هزة بالمنطقة أو المملكة بشكل العموم".

وجاء تصريح "أبا الخيل" ردًّا على استفسار "سبق" بعدما تواترت أحاديث عن الشعور باهتزازات أرضية في المنطقة.