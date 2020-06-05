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إعلاميو "التعاون الإسلامي" يواعدون "تدقيق الأخبار في الأزمات".. سجل هنا

ورشة يرعاها وزير الإعلام الاثنين المقبل وينظمها "يونا" عن بعد بشراكة "إيبو"

ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، بالشراكة مع إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية "إيبو"، الاثنين المقبل؛ ورشة عمل افتراضية عبر الفيديو حول طرق التدقيق في الأخبار خلال الأزمات وانتشار الشائعات "كوفيد19".

وقال المدير المساعد لاتحاد "يونا" زايد سلطان عبد الله: إن الورشة تأتي تنفيذاً لمخرجات الملتقى الأول الذي نظمه الاتحاد بعنوان "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا" في السادس عشر من مايو الماضي، برعاية وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

وأوضح "القصبي" أن الورشة تهدف إلى تنمية مهارات الإعلاميين بشأن طرق التحقق من المعلومات والأخبار في زمن الأزمات وانتشار الشائعات، وكيفية التعامل مع المعلومات مفتوحة المصدر أثناء الأزمات والجوائح، خاصة جائحة فيروس كورونا، ترسيخاً للدور المناط بوكالات الأنباء الرسمية ووسائل الإعلام المعتبرة في دحض الشائعات، وكشف الأخبار المزيفة ونشر الحقيقة، وكيفية التحقق من الأنباء على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار المدير المساعد لاتحاد "يونا" إلى أن التسجيل متاح في الورشة للإعلاميين في: وكالات الأنباء، الإذاعات، القنوات الفضائية، وسائل الإعلام المعتمدة في دول منظمة التعاون الإسلامي من خلال رابط: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OQVqZiDYT6ipxy7-Y30WCw ، أو موقع الاتحاد على شبكة الإنترنت: una-oic.org.

منظمة التعاون الإسلامي

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إعلاميو "التعاون الإسلامي" يواعدون "تدقيق الأخبار في الأزمات".. سجل هنا
سبق

ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، بالشراكة مع إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية "إيبو"، الاثنين المقبل؛ ورشة عمل افتراضية عبر الفيديو حول طرق التدقيق في الأخبار خلال الأزمات وانتشار الشائعات "كوفيد19".

وقال المدير المساعد لاتحاد "يونا" زايد سلطان عبد الله: إن الورشة تأتي تنفيذاً لمخرجات الملتقى الأول الذي نظمه الاتحاد بعنوان "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا" في السادس عشر من مايو الماضي، برعاية وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

وأوضح "القصبي" أن الورشة تهدف إلى تنمية مهارات الإعلاميين بشأن طرق التحقق من المعلومات والأخبار في زمن الأزمات وانتشار الشائعات، وكيفية التعامل مع المعلومات مفتوحة المصدر أثناء الأزمات والجوائح، خاصة جائحة فيروس كورونا، ترسيخاً للدور المناط بوكالات الأنباء الرسمية ووسائل الإعلام المعتبرة في دحض الشائعات، وكشف الأخبار المزيفة ونشر الحقيقة، وكيفية التحقق من الأنباء على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار المدير المساعد لاتحاد "يونا" إلى أن التسجيل متاح في الورشة للإعلاميين في: وكالات الأنباء، الإذاعات، القنوات الفضائية، وسائل الإعلام المعتمدة في دول منظمة التعاون الإسلامي من خلال رابط: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OQVqZiDYT6ipxy7-Y30WCw ، أو موقع الاتحاد على شبكة الإنترنت: una-oic.org.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
05:15 PM

إعلاميو "التعاون الإسلامي" يواعدون "تدقيق الأخبار في الأزمات".. سجل هنا

ورشة يرعاها وزير الإعلام الاثنين المقبل وينظمها "يونا" عن بعد بشراكة "إيبو"

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عبدالله الراجحي - جدة
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ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، بالشراكة مع إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية "إيبو"، الاثنين المقبل؛ ورشة عمل افتراضية عبر الفيديو حول طرق التدقيق في الأخبار خلال الأزمات وانتشار الشائعات "كوفيد19".

وقال المدير المساعد لاتحاد "يونا" زايد سلطان عبد الله: إن الورشة تأتي تنفيذاً لمخرجات الملتقى الأول الذي نظمه الاتحاد بعنوان "دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا" في السادس عشر من مايو الماضي، برعاية وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

وأوضح "القصبي" أن الورشة تهدف إلى تنمية مهارات الإعلاميين بشأن طرق التحقق من المعلومات والأخبار في زمن الأزمات وانتشار الشائعات، وكيفية التعامل مع المعلومات مفتوحة المصدر أثناء الأزمات والجوائح، خاصة جائحة فيروس كورونا، ترسيخاً للدور المناط بوكالات الأنباء الرسمية ووسائل الإعلام المعتبرة في دحض الشائعات، وكشف الأخبار المزيفة ونشر الحقيقة، وكيفية التحقق من الأنباء على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار المدير المساعد لاتحاد "يونا" إلى أن التسجيل متاح في الورشة للإعلاميين في: وكالات الأنباء، الإذاعات، القنوات الفضائية، وسائل الإعلام المعتمدة في دول منظمة التعاون الإسلامي من خلال رابط: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OQVqZiDYT6ipxy7-Y30WCw ، أو موقع الاتحاد على شبكة الإنترنت: una-oic.org.

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