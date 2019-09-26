النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن في الطائف قام بالتحرش بفتاة في أحد المتنزهات.

وأورد المقطع القبضَ على مقيم من الجنسية المصرية في جدة قام بالتحرش بالنساء في عددٍ من الأماكن العامة وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على 29 مواطنًا في الطائف ظهروا عبر مقطع فيديو وهم يضايقون المارّة برمي عبوات بلاستيكية عليهم.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على مواطنة في المدينة المنورة ظهرت بمقطع فيديو وهي تطلق النار من سلاح من نوع مسدس، وتوثيق ذلك من قِبل مواطن ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على ثلاثة مواطنين من أرباب السوابق في حائل قاموا بالاعتداء على مواطن بالطعن والسلب تحت تهديد السلاح.

وتابع: تم القبض على مواطن في القصيم يسيء لسكان إحدى المناطق ونشر ذلك على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف أنه تم القبض على مواطنين في الدوادمي ظهرا عبر مقطع فيديو في مشاجرة في أحد الأماكن العامة نتيجة خلاف سابق بينهما.

وذكر المقطع أنه تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في تبوك حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسة.

وتابع: تم القبض على سبعة مواطنين في الباحة ظهروا عبر مقطع فيديو في مشاجرة جماعية في أحد الطرق الرئيسة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها
سبق

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن في الطائف قام بالتحرش بفتاة في أحد المتنزهات.

وأورد المقطع القبضَ على مقيم من الجنسية المصرية في جدة قام بالتحرش بالنساء في عددٍ من الأماكن العامة وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على 29 مواطنًا في الطائف ظهروا عبر مقطع فيديو وهم يضايقون المارّة برمي عبوات بلاستيكية عليهم.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على مواطنة في المدينة المنورة ظهرت بمقطع فيديو وهي تطلق النار من سلاح من نوع مسدس، وتوثيق ذلك من قِبل مواطن ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على ثلاثة مواطنين من أرباب السوابق في حائل قاموا بالاعتداء على مواطن بالطعن والسلب تحت تهديد السلاح.

وتابع: تم القبض على مواطن في القصيم يسيء لسكان إحدى المناطق ونشر ذلك على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف أنه تم القبض على مواطنين في الدوادمي ظهرا عبر مقطع فيديو في مشاجرة في أحد الأماكن العامة نتيجة خلاف سابق بينهما.

وذكر المقطع أنه تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في تبوك حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسة.

وتابع: تم القبض على سبعة مواطنين في الباحة ظهروا عبر مقطع فيديو في مشاجرة جماعية في أحد الطرق الرئيسة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
09:01 PM

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
7
5,323

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن في الطائف قام بالتحرش بفتاة في أحد المتنزهات.

وأورد المقطع القبضَ على مقيم من الجنسية المصرية في جدة قام بالتحرش بالنساء في عددٍ من الأماكن العامة وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على 29 مواطنًا في الطائف ظهروا عبر مقطع فيديو وهم يضايقون المارّة برمي عبوات بلاستيكية عليهم.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على مواطنة في المدينة المنورة ظهرت بمقطع فيديو وهي تطلق النار من سلاح من نوع مسدس، وتوثيق ذلك من قِبل مواطن ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على ثلاثة مواطنين من أرباب السوابق في حائل قاموا بالاعتداء على مواطن بالطعن والسلب تحت تهديد السلاح.

وتابع: تم القبض على مواطن في القصيم يسيء لسكان إحدى المناطق ونشر ذلك على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف أنه تم القبض على مواطنين في الدوادمي ظهرا عبر مقطع فيديو في مشاجرة في أحد الأماكن العامة نتيجة خلاف سابق بينهما.

وذكر المقطع أنه تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في تبوك حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسة.

وتابع: تم القبض على سبعة مواطنين في الباحة ظهروا عبر مقطع فيديو في مشاجرة جماعية في أحد الطرق الرئيسة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,930
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,737
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,262

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة