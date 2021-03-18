النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مرسول بارك" يحتضن مواجهة العين وفولاذ الإيراني الآسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نقل مباراة فريقي العين وفولاذ خوزستان الإيراني ضمن الملحق المؤهل إلى دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021، إلى الرياض، وذلك يوم الأحد الـ11 من أبريل المقبل.

يأتي ذلك بعد مساعٍ من الاتحاد الإماراتي لتغيير موقع لعب المواجهة التي كان مقررًا خوضها في إيران السابع من أبريل، ليتغير موعدها إلى 11 من الشهر ذاته.

وسيلعب الطرفان في ملعب مرسول بارك الذي يحتضن المجموعة الرابعة التي تشتمل على أندية (السد القطري، النصر السعودي، الوحدات الأردني).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"مرسول بارك" يحتضن مواجهة العين وفولاذ الإيراني الآسيوية
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نقل مباراة فريقي العين وفولاذ خوزستان الإيراني ضمن الملحق المؤهل إلى دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021، إلى الرياض، وذلك يوم الأحد الـ11 من أبريل المقبل.

يأتي ذلك بعد مساعٍ من الاتحاد الإماراتي لتغيير موقع لعب المواجهة التي كان مقررًا خوضها في إيران السابع من أبريل، ليتغير موعدها إلى 11 من الشهر ذاته.

وسيلعب الطرفان في ملعب مرسول بارك الذي يحتضن المجموعة الرابعة التي تشتمل على أندية (السد القطري، النصر السعودي، الوحدات الأردني).

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
05:43 PM

"مرسول بارك" يحتضن مواجهة العين وفولاذ الإيراني الآسيوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
329

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نقل مباراة فريقي العين وفولاذ خوزستان الإيراني ضمن الملحق المؤهل إلى دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا 2021، إلى الرياض، وذلك يوم الأحد الـ11 من أبريل المقبل.

يأتي ذلك بعد مساعٍ من الاتحاد الإماراتي لتغيير موقع لعب المواجهة التي كان مقررًا خوضها في إيران السابع من أبريل، ليتغير موعدها إلى 11 من الشهر ذاته.

وسيلعب الطرفان في ملعب مرسول بارك الذي يحتضن المجموعة الرابعة التي تشتمل على أندية (السد القطري، النصر السعودي، الوحدات الأردني).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,222
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,348
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,545

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة