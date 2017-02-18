أعلنت وزارة الصحة عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن لأكثر من 60 مليون جرعة في كافة مناطق المملكة. ودعت الوزارة إلى التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح.

"الصحة": عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا تجاوز 60 مليون جرعة في كافة المناطق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-17 أعلنت وزارة الصحة عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن لأكثر من 60 مليون جرعة في كافة مناطق المملكة.



ودعت الوزارة إلى التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 11:07 PM

"الصحة": عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا تجاوز 60 مليون جرعة في كافة المناطق





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أعلنت وزارة الصحة عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن لأكثر من 60 مليون جرعة في كافة مناطق المملكة.



ودعت الوزارة إلى التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح.