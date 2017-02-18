أعلنت وزارة الصحة عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن لأكثر من 60 مليون جرعة في كافة مناطق المملكة.
ودعت الوزارة إلى التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح.
"الصحة": عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا تجاوز 60 مليون جرعة في كافة المناطق
أعلنت وزارة الصحة عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن لأكثر من 60 مليون جرعة في كافة مناطق المملكة.
ودعت الوزارة إلى التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح.
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"الصحة": عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا تجاوز 60 مليون جرعة في كافة المناطقصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-17
أعلنت وزارة الصحة عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن لأكثر من 60 مليون جرعة في كافة مناطق المملكة.
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
11:07 PM
"الصحة": عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا تجاوز 60 مليون جرعة في كافة المناطق
أعلنت وزارة الصحة عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن لأكثر من 60 مليون جرعة في كافة مناطق المملكة.
ودعت الوزارة إلى التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح.
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