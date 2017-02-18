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"الصحة": عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا تجاوز 60 مليون جرعة في كافة المناطق

أعلنت وزارة الصحة عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن لأكثر من 60 مليون جرعة في كافة مناطق المملكة.

ودعت الوزارة إلى التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح.

وزارة الصحة لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا الجديد

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"الصحة": عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا تجاوز 60 مليون جرعة في كافة المناطق
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن لأكثر من 60 مليون جرعة في كافة مناطق المملكة.

ودعت الوزارة إلى التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
11:07 PM

"الصحة": عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا تجاوز 60 مليون جرعة في كافة المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن لأكثر من 60 مليون جرعة في كافة مناطق المملكة.

ودعت الوزارة إلى التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,121
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,531
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,192
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,152

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