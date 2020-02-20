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أمير مكة يوجه بإيقاف المسؤولين عن فيديو أغنية الراب بنت مكة

‏‫ يسئ لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة) الذي يسئ لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

‏وتضمن توجيه أمير مكة إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

وكان مقطع لفتيات يرقصن قد تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أمير مكة أغنية الراب بنت مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير مكة يوجه بإيقاف المسؤولين عن فيديو أغنية الراب بنت مكة
سبق

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة) الذي يسئ لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

‏وتضمن توجيه أمير مكة إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

وكان مقطع لفتيات يرقصن قد تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
05:04 PM
اخر تعديل
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
05:26 PM

أمير مكة يوجه بإيقاف المسؤولين عن فيديو أغنية الراب بنت مكة

‏‫ يسئ لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
2,970

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة) الذي يسئ لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

‏وتضمن توجيه أمير مكة إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

وكان مقطع لفتيات يرقصن قد تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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