كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن أن نسبة الإنجاز بلغت 85٪ في تنفيذ سبعة جسور لتسهيل حركة مرور المركبات وحافلات النقل الترددي في الجزء الغربي من العاصمة المقدسة، التي تشرف عليها هيئة تطوير منطقة مكة.
"إمارة مكة": 85٪ نسبة تنفيذ 7 جسور لتسهيل مرور المركبات وحافلات النقل الترددي
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن أن نسبة الإنجاز بلغت 85٪ في تنفيذ سبعة جسور لتسهيل حركة مرور المركبات وحافلات النقل الترددي في الجزء الغربي من العاصمة المقدسة، التي تشرف عليها هيئة تطوير منطقة مكة.
اعلان
"إمارة مكة": 85٪ نسبة تنفيذ 7 جسور لتسهيل مرور المركبات وحافلات النقل التردديهادي العصيمي سبق 2020-09-02
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
11:28 PM
"إمارة مكة": 85٪ نسبة تنفيذ 7 جسور لتسهيل مرور المركبات وحافلات النقل الترددي
كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن أن نسبة الإنجاز بلغت 85٪ في تنفيذ سبعة جسور لتسهيل حركة مرور المركبات وحافلات النقل الترددي في الجزء الغربي من العاصمة المقدسة، التي تشرف عليها هيئة تطوير منطقة مكة.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
4,497
2.5 مليار ..
30 يناير
8,649
91 مليار ..
29 يناير
21,016
70 مليار ..
26 أكتوبر
25,192
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك
حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!
عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!
أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم
ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!
غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل
حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!
ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة
علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!
ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية
حسن آل عمير