شاهد.. بدء الفحص الموسع للمواطنين والمقيمين بالمراكز الصحية بنجران

"الصحة": هذه الخطوة تهدف إلى محاصرة الوباء وحماية المواطن والمقيم

أعلنت صحة نجران، اليوم الأربعاء، عن بدء الفحص الموسع للمواطنين والمقيمين في المنطقة، وذلك بمراكز الرعاية الصحية بمدينة نجران.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن المهمة هدفها محاصرة الوباء وحماية المواطن والمقيم، بالفحص الموسع في مراكز الرعاية الصحية بأحياء مراطة ورجلاء والضيافة وجنوب المطار.