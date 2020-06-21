النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل فهيد": 25 دولاراً رسوم دخول مصر لكل الجنسيات.. وشرم الشيخ معفاة

أكد حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التسهيلات للسائح العربي

قالت المنظمة العربية للسياحة إن الرسوم التي فرضتها جمهورية مصر العربية لدخول أراضيها هي 25 دولاراً لكل فرد، وليست مقصورة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أن الرسوم المفروضة لكافة الجنسيات ما عدا الاتفاقيات الثنائية، مضيفًا: "بالنسبة للرحلات المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ فهى معفاة من الرسوم 100%".

وأكد أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسائح العربي، ابتداءً من وصوله للمطار وحتى مغادرته، كما أنها حريصة على أن تكون جميع الأسعار المقدمة من إقامة وبرامج سياحية وغيرها من الخدمات بأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.

وأشار أن كل الدول العربية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للسائح العربي انطلاقاً من أهدافها لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية.

جاء ذلك في أعقاب ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن فرض جمهورية مصر العربية رسوم دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل فهيد": 25 دولاراً رسوم دخول مصر لكل الجنسيات.. وشرم الشيخ معفاة
سبق

قالت المنظمة العربية للسياحة إن الرسوم التي فرضتها جمهورية مصر العربية لدخول أراضيها هي 25 دولاراً لكل فرد، وليست مقصورة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أن الرسوم المفروضة لكافة الجنسيات ما عدا الاتفاقيات الثنائية، مضيفًا: "بالنسبة للرحلات المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ فهى معفاة من الرسوم 100%".

وأكد أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسائح العربي، ابتداءً من وصوله للمطار وحتى مغادرته، كما أنها حريصة على أن تكون جميع الأسعار المقدمة من إقامة وبرامج سياحية وغيرها من الخدمات بأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.

وأشار أن كل الدول العربية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للسائح العربي انطلاقاً من أهدافها لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية.

جاء ذلك في أعقاب ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن فرض جمهورية مصر العربية رسوم دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
06:51 PM

"آل فهيد": 25 دولاراً رسوم دخول مصر لكل الجنسيات.. وشرم الشيخ معفاة

أكد حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التسهيلات للسائح العربي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
23
12,475

قالت المنظمة العربية للسياحة إن الرسوم التي فرضتها جمهورية مصر العربية لدخول أراضيها هي 25 دولاراً لكل فرد، وليست مقصورة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أن الرسوم المفروضة لكافة الجنسيات ما عدا الاتفاقيات الثنائية، مضيفًا: "بالنسبة للرحلات المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ فهى معفاة من الرسوم 100%".

وأكد أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسائح العربي، ابتداءً من وصوله للمطار وحتى مغادرته، كما أنها حريصة على أن تكون جميع الأسعار المقدمة من إقامة وبرامج سياحية وغيرها من الخدمات بأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.

وأشار أن كل الدول العربية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للسائح العربي انطلاقاً من أهدافها لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية.

جاء ذلك في أعقاب ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن فرض جمهورية مصر العربية رسوم دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,280
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,121
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,015
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,421

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة