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الشباب: الإصابة تبعد "تمبكتي" عن الملاعب لـ14 يومًا

أعلن نادي الشباب تعرض لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي حسان تمبكتي لإصابة سوف تبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.


وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأحد: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب حسان تمبكتي إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الضامة، ومن المتوقع غياب اللاعب لمدة أسبوعين".


ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن مباراتي فريقه أمام كل من الرائد والنصر ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وكان الشباب قد استهل انطلاقة الموسم بفوز يوم أمس على فريق أبها في افتتاح مباريات الموسم الكروي، بهدف دون رد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب: الإصابة تبعد "تمبكتي" عن الملاعب لـ14 يومًا
سبق

أعلن نادي الشباب تعرض لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي حسان تمبكتي لإصابة سوف تبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.


وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأحد: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب حسان تمبكتي إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الضامة، ومن المتوقع غياب اللاعب لمدة أسبوعين".


ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن مباراتي فريقه أمام كل من الرائد والنصر ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وكان الشباب قد استهل انطلاقة الموسم بفوز يوم أمس على فريق أبها في افتتاح مباريات الموسم الكروي، بهدف دون رد.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
09:17 PM

الشباب: الإصابة تبعد "تمبكتي" عن الملاعب لـ14 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الشباب تعرض لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي حسان تمبكتي لإصابة سوف تبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.


وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأحد: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب حسان تمبكتي إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الضامة، ومن المتوقع غياب اللاعب لمدة أسبوعين".


ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن مباراتي فريقه أمام كل من الرائد والنصر ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وكان الشباب قد استهل انطلاقة الموسم بفوز يوم أمس على فريق أبها في افتتاح مباريات الموسم الكروي، بهدف دون رد.

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