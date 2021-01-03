أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 129404 إصابات. وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1% فيما بلغ عدد المتعافين 122266 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر94%، مشيرةً إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 والمنومين في العناية المركزة 32 حالة.

129404حالات إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-03 أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 129404 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1% فيما بلغ عدد المتعافين 122266 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر94%، مشيرةً إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 والمنومين في العناية المركزة 32 حالة.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 02:44 PM

129404حالات إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان الصحة العمانية: عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1%





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أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 129404 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1% فيما بلغ عدد المتعافين 122266 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر94%، مشيرةً إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 والمنومين في العناية المركزة 32 حالة.