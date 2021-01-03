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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

129404حالات إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان

الصحة العمانية: عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1%

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 129404 إصابات.
وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1% فيما بلغ عدد المتعافين 122266 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر94%، مشيرةً إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 والمنومين في العناية المركزة 32 حالة.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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129404حالات إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان
سبق

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 129404 إصابات.
وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1% فيما بلغ عدد المتعافين 122266 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر94%، مشيرةً إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 والمنومين في العناية المركزة 32 حالة.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
02:44 PM

129404حالات إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان

الصحة العمانية: عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مسقط
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أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 129404 إصابات.
وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1% فيما بلغ عدد المتعافين 122266 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر94%، مشيرةً إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 والمنومين في العناية المركزة 32 حالة.

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