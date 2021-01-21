أسعار النفط.. برنت يتراجع عند 55.95 دولارًا للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس هبطت 0.3%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعد صدور بيانات أولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة تشير إلى ارتفاعها، ومع تولي "جو بايدن" رئاسة الولايات المتحدة رسميًّا.

ويتطلع المستثمرون إلى حزمة التحفيزات المالية المرتقبة من جانب إدارة "بايدن"، والتي قد تساعد في دعم نشاط الاقتصاد والطلب على الخام.

وفي الوقت نفسه يتابع المستثمرون المستجدات العالمية المتعلقة بفيروس "كورونا" وتحديدًا في الصين، بعد فرض قيود إغلاق جديدة في العاصمة بكين؛ فضلًا عن اكتشاف أول إصابة بسلالة "كورونا" المتحورة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.2% إلى 55.95 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 0.3% إلى 53.15 دولارًا للبرميل.

وكشفت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من يناير؛ بينما من المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية غدًا الجمعة.