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استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد وتونس والمغرب

استدعى المدير الفني لمنتخب السويد لكرة القدم مهاجم الفريق الأول بنادي الاتفاق اللاعب روبن كوايسون للانضمام لمعسكر المنتخب السويدي التحضيري استعدادًا للمواجهات التي ستجمع منتخب السويد بنظيره منتخب جورجيا في 11 نوفمبر والمباراة التي ستجمع منتخب السويد بنظيره منتخب إسبانيا في 14 نوفمبر ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال كأس العالم بقطر 2022.

فيما استدعى المدير الفني للمنتخب التونسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نعيم السيلتي للانضمام لمعسكر منتخب تونس خلال الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر الجاري استعدادًا لمواجهتي منتخب تونس أمام غينيا الاستوائية وزامبيا في الجولتين الخامسة والسادسة والمقرر إقامتها في مالايو والملعب الأولمبي برادس ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

كما اختار الجهاز الفني للمنتخب المغربي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق وليد أزارو للانضمام لمعسكر المنتخب المغربي الرديف والذي سيقيمه في الخليج العربي، حيث سيخوض مباراتين وديتين يومي 12و16 نوفمبر الجاري الأولى أمام البحرين بمدينة المنامة والثانية أمام سنغافورة بمدينة دبي الإماراتية ويأتي ذلك تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب والتي ستُقام في 1 ديسمبر 2021 بقطر.

الاتفاق

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استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد وتونس والمغرب
سبق

استدعى المدير الفني لمنتخب السويد لكرة القدم مهاجم الفريق الأول بنادي الاتفاق اللاعب روبن كوايسون للانضمام لمعسكر المنتخب السويدي التحضيري استعدادًا للمواجهات التي ستجمع منتخب السويد بنظيره منتخب جورجيا في 11 نوفمبر والمباراة التي ستجمع منتخب السويد بنظيره منتخب إسبانيا في 14 نوفمبر ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال كأس العالم بقطر 2022.

فيما استدعى المدير الفني للمنتخب التونسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نعيم السيلتي للانضمام لمعسكر منتخب تونس خلال الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر الجاري استعدادًا لمواجهتي منتخب تونس أمام غينيا الاستوائية وزامبيا في الجولتين الخامسة والسادسة والمقرر إقامتها في مالايو والملعب الأولمبي برادس ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

كما اختار الجهاز الفني للمنتخب المغربي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق وليد أزارو للانضمام لمعسكر المنتخب المغربي الرديف والذي سيقيمه في الخليج العربي، حيث سيخوض مباراتين وديتين يومي 12و16 نوفمبر الجاري الأولى أمام البحرين بمدينة المنامة والثانية أمام سنغافورة بمدينة دبي الإماراتية ويأتي ذلك تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب والتي ستُقام في 1 ديسمبر 2021 بقطر.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
11:12 PM

استدعاء ثلاثي الاتفاق لتمثيل منتخبات السويد وتونس والمغرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استدعى المدير الفني لمنتخب السويد لكرة القدم مهاجم الفريق الأول بنادي الاتفاق اللاعب روبن كوايسون للانضمام لمعسكر المنتخب السويدي التحضيري استعدادًا للمواجهات التي ستجمع منتخب السويد بنظيره منتخب جورجيا في 11 نوفمبر والمباراة التي ستجمع منتخب السويد بنظيره منتخب إسبانيا في 14 نوفمبر ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال كأس العالم بقطر 2022.

فيما استدعى المدير الفني للمنتخب التونسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نعيم السيلتي للانضمام لمعسكر منتخب تونس خلال الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر الجاري استعدادًا لمواجهتي منتخب تونس أمام غينيا الاستوائية وزامبيا في الجولتين الخامسة والسادسة والمقرر إقامتها في مالايو والملعب الأولمبي برادس ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

كما اختار الجهاز الفني للمنتخب المغربي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق وليد أزارو للانضمام لمعسكر المنتخب المغربي الرديف والذي سيقيمه في الخليج العربي، حيث سيخوض مباراتين وديتين يومي 12و16 نوفمبر الجاري الأولى أمام البحرين بمدينة المنامة والثانية أمام سنغافورة بمدينة دبي الإماراتية ويأتي ذلك تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب والتي ستُقام في 1 ديسمبر 2021 بقطر.

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