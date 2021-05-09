أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي أن ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي لهذا العام ١٤٤٢هـ سيكون في صلاة التهجد ليلة ٢٩ رمضان.
وكالة المسجد النبوي: ختم القرآن في صلاة التهجد ليلة 29 رمضان
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي أن ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي لهذا العام ١٤٤٢هـ سيكون في صلاة التهجد ليلة ٢٩ رمضان.
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وكالة المسجد النبوي: ختم القرآن في صلاة التهجد ليلة 29 رمضانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-09
09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
10:12 PM
وكالة المسجد النبوي: ختم القرآن في صلاة التهجد ليلة 29 رمضان
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي أن ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي لهذا العام ١٤٤٢هـ سيكون في صلاة التهجد ليلة ٢٩ رمضان.
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