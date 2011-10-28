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"الموارد البشرية بمكة" تعقد ملتقى لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي

بهدف دعم المستفيدين واستقلالهم ماديًا لتحويلهم من الرعوية إلى التنموية

نظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم الأربعاء، بمسرح الفرع الرئيس بجدة، ممثلاً بمكتب الضمان الاجتماعي ملتقى لتوظيف مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

شاركت في الملتقى ٤ شركات وطنية، حيث جرى عرض الوظائف المتاحة واستقبال السير الذاتية للمتقدمين والمتقدمات وإجراء المقابلات الشخصية؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات التوظيف.

ويهدف الملتقى إلى دعم مستفيدات ومستفيدي الضمان الاجتماعي واستقلالهم ماديًا لتحويل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية، من خلال الإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدات والمستفيدين وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، حيث يُعد الملتقى بمنزلة حلقة وصل بين المستفيدات والمستفيدين من الضمان والقطاع الخاص.

وكرّم مدير عام الفرع فهد بن رقوش، الشركات المشاركة بهذا الملتقى الذي يأتي ضمن الخطط لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني من خلال تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من العمل عبر عدد من قنوات التوظيف والأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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"الموارد البشرية بمكة" تعقد ملتقى لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي
سبق

نظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم الأربعاء، بمسرح الفرع الرئيس بجدة، ممثلاً بمكتب الضمان الاجتماعي ملتقى لتوظيف مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

شاركت في الملتقى ٤ شركات وطنية، حيث جرى عرض الوظائف المتاحة واستقبال السير الذاتية للمتقدمين والمتقدمات وإجراء المقابلات الشخصية؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات التوظيف.

ويهدف الملتقى إلى دعم مستفيدات ومستفيدي الضمان الاجتماعي واستقلالهم ماديًا لتحويل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية، من خلال الإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدات والمستفيدين وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، حيث يُعد الملتقى بمنزلة حلقة وصل بين المستفيدات والمستفيدين من الضمان والقطاع الخاص.

وكرّم مدير عام الفرع فهد بن رقوش، الشركات المشاركة بهذا الملتقى الذي يأتي ضمن الخطط لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني من خلال تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من العمل عبر عدد من قنوات التوظيف والأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
01:05 PM

"الموارد البشرية بمكة" تعقد ملتقى لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي

بهدف دعم المستفيدين واستقلالهم ماديًا لتحويلهم من الرعوية إلى التنموية

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عبدالله الراجحي - جدة
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نظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم الأربعاء، بمسرح الفرع الرئيس بجدة، ممثلاً بمكتب الضمان الاجتماعي ملتقى لتوظيف مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

شاركت في الملتقى ٤ شركات وطنية، حيث جرى عرض الوظائف المتاحة واستقبال السير الذاتية للمتقدمين والمتقدمات وإجراء المقابلات الشخصية؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات التوظيف.

ويهدف الملتقى إلى دعم مستفيدات ومستفيدي الضمان الاجتماعي واستقلالهم ماديًا لتحويل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية، من خلال الإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدات والمستفيدين وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، حيث يُعد الملتقى بمنزلة حلقة وصل بين المستفيدات والمستفيدين من الضمان والقطاع الخاص.

وكرّم مدير عام الفرع فهد بن رقوش، الشركات المشاركة بهذا الملتقى الذي يأتي ضمن الخطط لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني من خلال تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من العمل عبر عدد من قنوات التوظيف والأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية.

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