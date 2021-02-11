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قارئ لـ"سبق" يعثر على "مفقود جدة".. اتصال و3 ساعات وهنا وُجِد

فيما تسلمت الأسرة ابنها مقدمةً الشكر لـ"سبق" على مساهمتها بالنشر

عثر أحد قراء "سبق" على الشاب عبدالعزيز شريقي البجالي، الذي يعاني فقداً في الذاكرة، واختفى منذ السبت الماضي بعد أن خرج من منزل شقيقه في حي الصفا بجدة.

وبحسب أسرته، فإن أحد قراء "سبق" قد تواصل معهم عبر الرقم المدون في الخبر الذي نشرته "سبق"، وأكد أنه رصد "عبدالعزيز" في حي بني مالك بجدة بعد أن تعرف على صورته من خلال الخبر.

وتسلمت الأسرة ابنها، مقدمة الشكر لصحيفة "سبق" على المساهمة في العثور عليه في وقت قياسي، وخلال 3 ساعات من النشر.

وكانت أسرة الشاب "عبدالعزيز" قد ناشدت مساء أمس، البحث عن مفقودها، بعد أن خرج من منزل شقيقه بحي الصفا بجدة، ويعاني فقداً في الذاكرة.

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قارئ لـ"سبق" يعثر على "مفقود جدة".. اتصال و3 ساعات وهنا وُجِد
سبق

عثر أحد قراء "سبق" على الشاب عبدالعزيز شريقي البجالي، الذي يعاني فقداً في الذاكرة، واختفى منذ السبت الماضي بعد أن خرج من منزل شقيقه في حي الصفا بجدة.

وبحسب أسرته، فإن أحد قراء "سبق" قد تواصل معهم عبر الرقم المدون في الخبر الذي نشرته "سبق"، وأكد أنه رصد "عبدالعزيز" في حي بني مالك بجدة بعد أن تعرف على صورته من خلال الخبر.

وتسلمت الأسرة ابنها، مقدمة الشكر لصحيفة "سبق" على المساهمة في العثور عليه في وقت قياسي، وخلال 3 ساعات من النشر.

وكانت أسرة الشاب "عبدالعزيز" قد ناشدت مساء أمس، البحث عن مفقودها، بعد أن خرج من منزل شقيقه بحي الصفا بجدة، ويعاني فقداً في الذاكرة.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
01:30 PM

قارئ لـ"سبق" يعثر على "مفقود جدة".. اتصال و3 ساعات وهنا وُجِد

فيما تسلمت الأسرة ابنها مقدمةً الشكر لـ"سبق" على مساهمتها بالنشر

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
10,256

عثر أحد قراء "سبق" على الشاب عبدالعزيز شريقي البجالي، الذي يعاني فقداً في الذاكرة، واختفى منذ السبت الماضي بعد أن خرج من منزل شقيقه في حي الصفا بجدة.

وبحسب أسرته، فإن أحد قراء "سبق" قد تواصل معهم عبر الرقم المدون في الخبر الذي نشرته "سبق"، وأكد أنه رصد "عبدالعزيز" في حي بني مالك بجدة بعد أن تعرف على صورته من خلال الخبر.

وتسلمت الأسرة ابنها، مقدمة الشكر لصحيفة "سبق" على المساهمة في العثور عليه في وقت قياسي، وخلال 3 ساعات من النشر.

وكانت أسرة الشاب "عبدالعزيز" قد ناشدت مساء أمس، البحث عن مفقودها، بعد أن خرج من منزل شقيقه بحي الصفا بجدة، ويعاني فقداً في الذاكرة.

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