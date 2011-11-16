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"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

قال إن ذلك سينعكس إيجابيًا على تطوير خدمات الأسطول وتعزيز كفاءته التشغيلية

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن الاتفاقيات الكبرى والمتنوعة التي وقعتها مجموعة الخطوط السعودية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران في العالم خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021، سيكون لها انعكاس إيجابي على تطوير خدمات الأسطول، وتعزيز كفاءته التشغيلية والتنافسية، والمضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي التفاصيل، أوضح أن اختيار "هانيويل العالمية" للشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران لتكون مركزها العالمي للصيانة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كأول مركز معتمد خارج أوروبا وأمريكا، يعد تتويجًا وثقة عالمية بالقدرات السعودية الرائدة في صناعة الطيران، وسيكون المركز منصة إقليمية لجميع المشغلين من داخل وخارج المنطقة.

وأضاف "الجاسر": أن توقيع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران مع شركة "ليوناردو العالمية "اتفاقية مشتركة لتعزيز خدمات الصيانة للأسطول المتنامي من طائرات AW139 الذي من المتوقع أن يكون عدد الطائرات فيه من هذا الطراز (60) طائرة مروحية بنهاية 2022م سيُسهم في دعم قطاع السياحة والاستثمار وخدمات الإسعاف الجوي.

وأفاد بأنه بموجب الاتفاقية النوعية، ستباشر الشركة مرحلة التأهيل لتصبح مركز خدمة "ليوناردو" معتمدًا للصيانة الأساسية لطراز AW139 الذي يعد الأكثر مبيعًا في المملكة والمنطقة، وتشمل الاتفاقية كذلك إضافة طرازات أخرى مستقبلية من المصنع مثل AW169 و AW609 TiltRotor، كما تتضمن الاتفاقية تطوير البنية التحتية والفنية وتوطين صيانة طائرات الهليكوبتر وقطع غيارها، مع تطوير وتدريب الأيدي العاملة في مجال النقل العمودي المتخصص.

وأشار المهندس الجاسر إلى أن جميع هذه الاتفاقيات المتعددة مع كبرى مصانع الطيران والنقل الجوي ستدعم برامج التوطين والمحتوى المحلي، وتوسِّع الشراكة مع القطاع الخاص العالمي والمحلي، لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يُحقق مستهدفات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي
سبق

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن الاتفاقيات الكبرى والمتنوعة التي وقعتها مجموعة الخطوط السعودية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران في العالم خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021، سيكون لها انعكاس إيجابي على تطوير خدمات الأسطول، وتعزيز كفاءته التشغيلية والتنافسية، والمضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي التفاصيل، أوضح أن اختيار "هانيويل العالمية" للشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران لتكون مركزها العالمي للصيانة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كأول مركز معتمد خارج أوروبا وأمريكا، يعد تتويجًا وثقة عالمية بالقدرات السعودية الرائدة في صناعة الطيران، وسيكون المركز منصة إقليمية لجميع المشغلين من داخل وخارج المنطقة.

وأضاف "الجاسر": أن توقيع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران مع شركة "ليوناردو العالمية "اتفاقية مشتركة لتعزيز خدمات الصيانة للأسطول المتنامي من طائرات AW139 الذي من المتوقع أن يكون عدد الطائرات فيه من هذا الطراز (60) طائرة مروحية بنهاية 2022م سيُسهم في دعم قطاع السياحة والاستثمار وخدمات الإسعاف الجوي.

وأفاد بأنه بموجب الاتفاقية النوعية، ستباشر الشركة مرحلة التأهيل لتصبح مركز خدمة "ليوناردو" معتمدًا للصيانة الأساسية لطراز AW139 الذي يعد الأكثر مبيعًا في المملكة والمنطقة، وتشمل الاتفاقية كذلك إضافة طرازات أخرى مستقبلية من المصنع مثل AW169 و AW609 TiltRotor، كما تتضمن الاتفاقية تطوير البنية التحتية والفنية وتوطين صيانة طائرات الهليكوبتر وقطع غيارها، مع تطوير وتدريب الأيدي العاملة في مجال النقل العمودي المتخصص.

وأشار المهندس الجاسر إلى أن جميع هذه الاتفاقيات المتعددة مع كبرى مصانع الطيران والنقل الجوي ستدعم برامج التوطين والمحتوى المحلي، وتوسِّع الشراكة مع القطاع الخاص العالمي والمحلي، لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يُحقق مستهدفات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
01:10 AM

"الجاسر": اتفاقيات "الخطوط السعودية" ترسخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي

قال إن ذلك سينعكس إيجابيًا على تطوير خدمات الأسطول وتعزيز كفاءته التشغيلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن الاتفاقيات الكبرى والمتنوعة التي وقعتها مجموعة الخطوط السعودية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران في العالم خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021، سيكون لها انعكاس إيجابي على تطوير خدمات الأسطول، وتعزيز كفاءته التشغيلية والتنافسية، والمضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي التفاصيل، أوضح أن اختيار "هانيويل العالمية" للشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران لتكون مركزها العالمي للصيانة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كأول مركز معتمد خارج أوروبا وأمريكا، يعد تتويجًا وثقة عالمية بالقدرات السعودية الرائدة في صناعة الطيران، وسيكون المركز منصة إقليمية لجميع المشغلين من داخل وخارج المنطقة.

وأضاف "الجاسر": أن توقيع الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران مع شركة "ليوناردو العالمية "اتفاقية مشتركة لتعزيز خدمات الصيانة للأسطول المتنامي من طائرات AW139 الذي من المتوقع أن يكون عدد الطائرات فيه من هذا الطراز (60) طائرة مروحية بنهاية 2022م سيُسهم في دعم قطاع السياحة والاستثمار وخدمات الإسعاف الجوي.

وأفاد بأنه بموجب الاتفاقية النوعية، ستباشر الشركة مرحلة التأهيل لتصبح مركز خدمة "ليوناردو" معتمدًا للصيانة الأساسية لطراز AW139 الذي يعد الأكثر مبيعًا في المملكة والمنطقة، وتشمل الاتفاقية كذلك إضافة طرازات أخرى مستقبلية من المصنع مثل AW169 و AW609 TiltRotor، كما تتضمن الاتفاقية تطوير البنية التحتية والفنية وتوطين صيانة طائرات الهليكوبتر وقطع غيارها، مع تطوير وتدريب الأيدي العاملة في مجال النقل العمودي المتخصص.

وأشار المهندس الجاسر إلى أن جميع هذه الاتفاقيات المتعددة مع كبرى مصانع الطيران والنقل الجوي ستدعم برامج التوطين والمحتوى المحلي، وتوسِّع الشراكة مع القطاع الخاص العالمي والمحلي، لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يُحقق مستهدفات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

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