النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني الجوف" يكرم مواطناً أنقذ طفلة من حريق نشب في سكنها

تمكن من ذلك قبل وصول الإطفائيين للموقع

كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد فلاح بن محمد القحطاني، اليوم، المواطن ثامر بن رحيل ربيع الرويلي، لقاء موقفه الإنساني في إنقاذ طفلة كانت بداخل شقة نشب بها حريق بحي العزيزية بمدينة سكاكا.

وقدم العميد "القحطاني" الشكر والتقدير له على جهوده، داعياً المولى عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

يذكر أن حادث الحريق قد نشب بمطبخ إحدى الشقق في مدينة سكاكا بعمارة سكنية، وقام "الرويلي" بإنقاذ الطفلة من الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني للموقع.

مدني الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني الجوف" يكرم مواطناً أنقذ طفلة من حريق نشب في سكنها
سبق

كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد فلاح بن محمد القحطاني، اليوم، المواطن ثامر بن رحيل ربيع الرويلي، لقاء موقفه الإنساني في إنقاذ طفلة كانت بداخل شقة نشب بها حريق بحي العزيزية بمدينة سكاكا.

وقدم العميد "القحطاني" الشكر والتقدير له على جهوده، داعياً المولى عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

يذكر أن حادث الحريق قد نشب بمطبخ إحدى الشقق في مدينة سكاكا بعمارة سكنية، وقام "الرويلي" بإنقاذ الطفلة من الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني للموقع.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
08:02 PM

"مدني الجوف" يكرم مواطناً أنقذ طفلة من حريق نشب في سكنها

تمكن من ذلك قبل وصول الإطفائيين للموقع

A A A
فهد الغبيوي - الجوف
2
3,765

كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد فلاح بن محمد القحطاني، اليوم، المواطن ثامر بن رحيل ربيع الرويلي، لقاء موقفه الإنساني في إنقاذ طفلة كانت بداخل شقة نشب بها حريق بحي العزيزية بمدينة سكاكا.

وقدم العميد "القحطاني" الشكر والتقدير له على جهوده، داعياً المولى عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

يذكر أن حادث الحريق قد نشب بمطبخ إحدى الشقق في مدينة سكاكا بعمارة سكنية، وقام "الرويلي" بإنقاذ الطفلة من الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني للموقع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,751
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,927
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,339
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,945

المقالات

عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة