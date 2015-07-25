خلال العيد.. 84 ألف أضحية إجمالي مذبوحات مسالخ #الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض أن قرابة 84 ألف أضحية إجمالي مذبوحات مسالخ #الرياض خلال أيام العيد.
وأضافت عبر حسابها في تويتر :4.681 ذبيحة واجهت إتلافات ما بين جزئية وكلية؛استنادًا إلى تشخيص الأطباء البيطريين.
أعلنت أمانة منطقة الرياض أن قرابة 84 ألف أضحية إجمالي مذبوحات مسالخ #الرياض خلال أيام العيد.
وأضافت عبر حسابها في تويتر :4.681 ذبيحة واجهت إتلافات ما بين جزئية وكلية؛استنادًا إلى تشخيص الأطباء البيطريين.
أعلنت أمانة منطقة الرياض أن قرابة 84 ألف أضحية إجمالي مذبوحات مسالخ #الرياض خلال أيام العيد.
وأضافت عبر حسابها في تويتر :4.681 ذبيحة واجهت إتلافات ما بين جزئية وكلية؛استنادًا إلى تشخيص الأطباء البيطريين.
أعلنت أمانة منطقة الرياض أن قرابة 84 ألف أضحية إجمالي مذبوحات مسالخ #الرياض خلال أيام العيد.
وأضافت عبر حسابها في تويتر :4.681 ذبيحة واجهت إتلافات ما بين جزئية وكلية؛استنادًا إلى تشخيص الأطباء البيطريين.