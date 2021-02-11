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"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

المجموع 44 في 4 أيام.. إغلاق 12 مسجداً بعدة مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين

تم فتح 28 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين

‬أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 12 مسجداً مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة؛ بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال أربعة أيام 44 مسجداً، تم فتح 28 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر أنها باشرت اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين جاءت على النحو التالي: حالتان في مسجدين بمحافظة القويعية وحوطة بني تميم بمنطقة الرياض، وحالتان في مسجدين بالمدينة المنورة، وحالتان بمسجدين بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وأربع حالات في مسجد بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة، وحالة واحدة بمسجد في محافظة الرس بمنطقة القصيم.

وحثت الوزارة في ختام بيانها أئمة المساجد وخطباء الجوامع بعموم المناطق بتذكير المصلين عقب الصلوات وفي خطبة الجمعة بضرورة العمل وفق التوجيهات المعتمدة من الجهات الرسمية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا، كما أكدت على الجميع بأهمية التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المجموع 44 في 4 أيام.. إغلاق 12 مسجداً بعدة مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين
سبق

‬أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 12 مسجداً مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة؛ بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال أربعة أيام 44 مسجداً، تم فتح 28 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر أنها باشرت اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين جاءت على النحو التالي: حالتان في مسجدين بمحافظة القويعية وحوطة بني تميم بمنطقة الرياض، وحالتان في مسجدين بالمدينة المنورة، وحالتان بمسجدين بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وأربع حالات في مسجد بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة، وحالة واحدة بمسجد في محافظة الرس بمنطقة القصيم.

وحثت الوزارة في ختام بيانها أئمة المساجد وخطباء الجوامع بعموم المناطق بتذكير المصلين عقب الصلوات وفي خطبة الجمعة بضرورة العمل وفق التوجيهات المعتمدة من الجهات الرسمية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا، كما أكدت على الجميع بأهمية التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
04:07 PM

المجموع 44 في 4 أيام.. إغلاق 12 مسجداً بعدة مناطق بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين

تم فتح 28 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
21,818

‬أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 12 مسجداً مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة؛ بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال أربعة أيام 44 مسجداً، تم فتح 28 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر أنها باشرت اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين جاءت على النحو التالي: حالتان في مسجدين بمحافظة القويعية وحوطة بني تميم بمنطقة الرياض، وحالتان في مسجدين بالمدينة المنورة، وحالتان بمسجدين بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وأربع حالات في مسجد بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة، وحالة واحدة بمسجد في محافظة الرس بمنطقة القصيم.

وحثت الوزارة في ختام بيانها أئمة المساجد وخطباء الجوامع بعموم المناطق بتذكير المصلين عقب الصلوات وفي خطبة الجمعة بضرورة العمل وفق التوجيهات المعتمدة من الجهات الرسمية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا، كما أكدت على الجميع بأهمية التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.

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