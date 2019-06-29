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سحر الأعماق وتجربة لا تُوصف.. استجم في أملج واحتفل مع الطبيعة "صور"

غوص وتجديف واسترخاء على رمال بيضاء ناعمة.. أنت في "صيف السعودية"

مساحة تجتمع فيها الأحلام، يسودها حالة من الهدوء بعيداً عن الضجيج والصخب، أملج هي الوجهة المثالية للاستجمام والاسترخاء؛ حيث تتمتع بنصيبها من الزرقة الممتدة على طول الساحل وصفاء المياه الذي ينعكس عليها النور ويطفو سحر الأعماق.

مساحة شاسعة وأفق واسع، لا شيء يعيق النظر إلى المدى بما ينعكس على النفس بالراحة، في أملج الاحتفاء مع الطبيعة الخلابة من حولك، بدءاً من انبساط الأرض حتى صوت الأمواج المتكسرة على رمال الشاطئ.

ففي أملج يمكن تجربة كثير من الأنشطة المختلفة التي تمنح انطباعاً استثنائياً، فكل تجربة فريدة ومختلفة عن غيرها؛ حيث يمكن الغطس أو الغوص واكتشاف العمق، وكذلك التجديف في قوارب صغيرة، أيضاً السباحة أو الاسترخاء على الرمال البيضاء الناعمة.

رحلة ذهنية ولحظات تجدد النشاط والحيوية، لأن أملج، على وجه الخصوص، تحفز حاسة التخيل، بحيث يكون الاستعداد لها أشبه بالوصول إليها، في حين أنه وبمجرد رؤية المكان وملامسة شعور الوداعة فيها، فإن التجربة تفوق الوصف، ويصبح التناغم لغة التواصل والانسجام، للحد الذي يبدو فيه المد والجزر كنغمة موسيقية، وتدريجياً يخفت الصخب الداخلي ويعلو صوت الهدوء وتتشكّل نسمة الرضا استجابة للطبيعة الساحرة.

وأعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة "روح السعودية"، إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال الفترة من 24 يونيو حتى نهاية سبتمبر في 11 وجهة سياحية من بينها الرياض، ويقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سحر الأعماق وتجربة لا تُوصف.. استجم في أملج واحتفل مع الطبيعة "صور"
سبق

مساحة تجتمع فيها الأحلام، يسودها حالة من الهدوء بعيداً عن الضجيج والصخب، أملج هي الوجهة المثالية للاستجمام والاسترخاء؛ حيث تتمتع بنصيبها من الزرقة الممتدة على طول الساحل وصفاء المياه الذي ينعكس عليها النور ويطفو سحر الأعماق.

مساحة شاسعة وأفق واسع، لا شيء يعيق النظر إلى المدى بما ينعكس على النفس بالراحة، في أملج الاحتفاء مع الطبيعة الخلابة من حولك، بدءاً من انبساط الأرض حتى صوت الأمواج المتكسرة على رمال الشاطئ.

ففي أملج يمكن تجربة كثير من الأنشطة المختلفة التي تمنح انطباعاً استثنائياً، فكل تجربة فريدة ومختلفة عن غيرها؛ حيث يمكن الغطس أو الغوص واكتشاف العمق، وكذلك التجديف في قوارب صغيرة، أيضاً السباحة أو الاسترخاء على الرمال البيضاء الناعمة.

رحلة ذهنية ولحظات تجدد النشاط والحيوية، لأن أملج، على وجه الخصوص، تحفز حاسة التخيل، بحيث يكون الاستعداد لها أشبه بالوصول إليها، في حين أنه وبمجرد رؤية المكان وملامسة شعور الوداعة فيها، فإن التجربة تفوق الوصف، ويصبح التناغم لغة التواصل والانسجام، للحد الذي يبدو فيه المد والجزر كنغمة موسيقية، وتدريجياً يخفت الصخب الداخلي ويعلو صوت الهدوء وتتشكّل نسمة الرضا استجابة للطبيعة الساحرة.

وأعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة "روح السعودية"، إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال الفترة من 24 يونيو حتى نهاية سبتمبر في 11 وجهة سياحية من بينها الرياض، ويقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
12:29 PM

سحر الأعماق وتجربة لا تُوصف.. استجم في أملج واحتفل مع الطبيعة "صور"

غوص وتجديف واسترخاء على رمال بيضاء ناعمة.. أنت في "صيف السعودية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أملج
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مساحة تجتمع فيها الأحلام، يسودها حالة من الهدوء بعيداً عن الضجيج والصخب، أملج هي الوجهة المثالية للاستجمام والاسترخاء؛ حيث تتمتع بنصيبها من الزرقة الممتدة على طول الساحل وصفاء المياه الذي ينعكس عليها النور ويطفو سحر الأعماق.

مساحة شاسعة وأفق واسع، لا شيء يعيق النظر إلى المدى بما ينعكس على النفس بالراحة، في أملج الاحتفاء مع الطبيعة الخلابة من حولك، بدءاً من انبساط الأرض حتى صوت الأمواج المتكسرة على رمال الشاطئ.

ففي أملج يمكن تجربة كثير من الأنشطة المختلفة التي تمنح انطباعاً استثنائياً، فكل تجربة فريدة ومختلفة عن غيرها؛ حيث يمكن الغطس أو الغوص واكتشاف العمق، وكذلك التجديف في قوارب صغيرة، أيضاً السباحة أو الاسترخاء على الرمال البيضاء الناعمة.

رحلة ذهنية ولحظات تجدد النشاط والحيوية، لأن أملج، على وجه الخصوص، تحفز حاسة التخيل، بحيث يكون الاستعداد لها أشبه بالوصول إليها، في حين أنه وبمجرد رؤية المكان وملامسة شعور الوداعة فيها، فإن التجربة تفوق الوصف، ويصبح التناغم لغة التواصل والانسجام، للحد الذي يبدو فيه المد والجزر كنغمة موسيقية، وتدريجياً يخفت الصخب الداخلي ويعلو صوت الهدوء وتتشكّل نسمة الرضا استجابة للطبيعة الساحرة.

وأعلنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة "روح السعودية"، إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال الفترة من 24 يونيو حتى نهاية سبتمبر في 11 وجهة سياحية من بينها الرياض، ويقدم من خلالها ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص.

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