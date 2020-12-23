فيديو مؤلم.. حتى على الرصيف لا تأمن هذا السائق الأحمق

معلق: "سائق غبي.. يجب إبعاده عن الطريق"

كان أحد المشاة يسير بأمان على الرصيف في إحدى المدن البريطانية، مرت بجواره شاحنة صغيرة تحمل ألواحًا خشبية، لكن فجأة ضرب رأسه أحد الألواح بقوة حتى أسقطه على الأرض.

وتقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث صباح أمس بمدينة ويجان في مقاطعة مانشيستر، وكان يمكن ألا يعرف به أحد لولا أن سجلته كاميرا سيارة كانت تسير خلف الشاحنة وتلاحقها، ثم تم نشره على موقع "تويتر".

ويُظهر الفيديو ألواحًا خشبية موضوعة بطريقة غير مؤمنة على ظهر شاحنة صغيرة؛ ما جعل أحد الألواح يميل خارج الشاحنة، حتى وصل إلى مسافة أكثر من متر بعيدًا عن الشاحنة، وأصبح يهدد كل السائرين بجوار الشاحنة.

وفي لحظة ما، مرت الشاحنة بجوار راكب دراجة، لكنها تجاوزته، فمر اللوح فوق رأسه؛ ما جعل راكب الدراجة يطمئن على نفسه ورأسه، بينما صاح صوت في السيارة: "اللعنة على هذا السائق".

ومع زيادة سرعة الشاحنة أصبح اللوح الخشبي الكبير مرتخيًا لدرجة أنه امتدّ في سيره على طول الرصيف.

حتى جاءت اللحظة الصادمة حين ضرب اللوح رأس أحد المشاة على الرصيف، فسقط اللوح الخشبي وأسقط الرجل المسنّ على الأرض بقوة، لينتهي المشهد بالمسنّ على الأرض يتألم وينظر خلفه في ذهول محاولًا معرفة ما حدث له.

وقالت الصحيفة: لم يتّضح ما إذا كان قد تم استدعاء الشرطة بعد الحادث أم لا، لكن ظهر فيديو آخر لمطاردة الشاحنة من قبل قائد السيارة التي التقطت الفيديو، وعندما اقتربت السيارة من الشاحنة سمعنا صوت قائد السيارة يقول: "عليك أن تذهب وترى ذلك الرجل الساقط على الرصيف، أنت ضربته باللوح الخشبي"، فيما رد قائد الشاحنة قائلًا: "شكرًا"، واستمر في طريقه.

وعقب نشر الفيديو علق شخص قائلًا: "سائق غبي.. ويجب إبعاده عن الطريق".