تباشر آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الآن، حريقًا اندلع في كابينة لمحطة توليد كهرباء بالشرائع. وتسبب الحريق الذي اندلع بمحاذاة طريق القادسية، في انقطاع التيار الكهربائي بعددٍ من الأحياء المجاورة والمحال التجارية. ولا تزال فرق الدفاع المدني موجودة في الموقع للحيلولة دون انتشار اللهب إلى المواقع المجاورة.

"مدني مكة" يباشر حريقًا اندلع في "كابينة كهرباء" بالشرائع عبدالرزاق البجالي سبق 2022-01-01 تباشر آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الآن، حريقًا اندلع في كابينة لمحطة توليد كهرباء بالشرائع.



وتسبب الحريق الذي اندلع بمحاذاة طريق القادسية، في انقطاع التيار الكهربائي بعددٍ من الأحياء المجاورة والمحال التجارية.



ولا تزال فرق الدفاع المدني موجودة في الموقع للحيلولة دون انتشار اللهب إلى المواقع المجاورة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 10:50 PM

"مدني مكة" يباشر حريقًا اندلع في "كابينة كهرباء" بالشرائع تسبب بانقطاع التيار.. والفرق تحول دون انتشاره للمواقع المجاورة





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تباشر آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الآن، حريقًا اندلع في كابينة لمحطة توليد كهرباء بالشرائع.



وتسبب الحريق الذي اندلع بمحاذاة طريق القادسية، في انقطاع التيار الكهربائي بعددٍ من الأحياء المجاورة والمحال التجارية.



ولا تزال فرق الدفاع المدني موجودة في الموقع للحيلولة دون انتشار اللهب إلى المواقع المجاورة.