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"مدني مكة" يباشر حريقًا اندلع في "كابينة كهرباء" بالشرائع

تسبب بانقطاع التيار.. والفرق تحول دون انتشاره للمواقع المجاورة

تباشر آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الآن، حريقًا اندلع في كابينة لمحطة توليد كهرباء بالشرائع.

وتسبب الحريق الذي اندلع بمحاذاة طريق القادسية، في انقطاع التيار الكهربائي بعددٍ من الأحياء المجاورة والمحال التجارية.

ولا تزال فرق الدفاع المدني موجودة في الموقع للحيلولة دون انتشار اللهب إلى المواقع المجاورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" يباشر حريقًا اندلع في "كابينة كهرباء" بالشرائع
سبق

تباشر آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الآن، حريقًا اندلع في كابينة لمحطة توليد كهرباء بالشرائع.

وتسبب الحريق الذي اندلع بمحاذاة طريق القادسية، في انقطاع التيار الكهربائي بعددٍ من الأحياء المجاورة والمحال التجارية.

ولا تزال فرق الدفاع المدني موجودة في الموقع للحيلولة دون انتشار اللهب إلى المواقع المجاورة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:50 PM

"مدني مكة" يباشر حريقًا اندلع في "كابينة كهرباء" بالشرائع

تسبب بانقطاع التيار.. والفرق تحول دون انتشاره للمواقع المجاورة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,718

تباشر آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الآن، حريقًا اندلع في كابينة لمحطة توليد كهرباء بالشرائع.

وتسبب الحريق الذي اندلع بمحاذاة طريق القادسية، في انقطاع التيار الكهربائي بعددٍ من الأحياء المجاورة والمحال التجارية.

ولا تزال فرق الدفاع المدني موجودة في الموقع للحيلولة دون انتشار اللهب إلى المواقع المجاورة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,094
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38 مليار ..

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