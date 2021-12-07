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القصيم.. فرصة لتصحيح أوضاع مخالفي "التستر" وحضور لـ"التجارة المتنقلة"

تمتد لـ 16 فبراير المقبل وتعفى من عقوبات السجن 5 أعوام وغرامة الـ 5 ملايين

تشارك الوحدات المتنقلة لوزارة التجارة، في التوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وتوجيه استقبال طلبات التصحيح للراغبين في الاستفادة من الفترة التصحيحية قبل انتهائها في 16 فبراير 2022م بعدد من المواقع في منطقة القصيم.

وأكّد مدير فرع وزارة التجارة بالقصيم، فهد الحربي، أن الفترة التصحيحية هي فرصة لتصحيح الأوضاع، قبل تطبيق العقوبات، التي تصل للسجن 5 سنوات، والغرامة لـ 5 ملايين أو بهما معاً، لافتاً الانتباه إلى أن آليات العمل الرقابي ستكون صارمة ومشددة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي، في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها.

يُذكر أنه خلال التقديم في الفترة التصحيحية، يستفاد من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تشمل: الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

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القصيم.. فرصة لتصحيح أوضاع مخالفي "التستر" وحضور لـ"التجارة المتنقلة"
سبق

تشارك الوحدات المتنقلة لوزارة التجارة، في التوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وتوجيه استقبال طلبات التصحيح للراغبين في الاستفادة من الفترة التصحيحية قبل انتهائها في 16 فبراير 2022م بعدد من المواقع في منطقة القصيم.

وأكّد مدير فرع وزارة التجارة بالقصيم، فهد الحربي، أن الفترة التصحيحية هي فرصة لتصحيح الأوضاع، قبل تطبيق العقوبات، التي تصل للسجن 5 سنوات، والغرامة لـ 5 ملايين أو بهما معاً، لافتاً الانتباه إلى أن آليات العمل الرقابي ستكون صارمة ومشددة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي، في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها.

يُذكر أنه خلال التقديم في الفترة التصحيحية، يستفاد من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تشمل: الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
01:41 PM

القصيم.. فرصة لتصحيح أوضاع مخالفي "التستر" وحضور لـ"التجارة المتنقلة"

تمتد لـ 16 فبراير المقبل وتعفى من عقوبات السجن 5 أعوام وغرامة الـ 5 ملايين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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تشارك الوحدات المتنقلة لوزارة التجارة، في التوعية بالفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، وتوجيه استقبال طلبات التصحيح للراغبين في الاستفادة من الفترة التصحيحية قبل انتهائها في 16 فبراير 2022م بعدد من المواقع في منطقة القصيم.

وأكّد مدير فرع وزارة التجارة بالقصيم، فهد الحربي، أن الفترة التصحيحية هي فرصة لتصحيح الأوضاع، قبل تطبيق العقوبات، التي تصل للسجن 5 سنوات، والغرامة لـ 5 ملايين أو بهما معاً، لافتاً الانتباه إلى أن آليات العمل الرقابي ستكون صارمة ومشددة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي، في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها.

يُذكر أنه خلال التقديم في الفترة التصحيحية، يستفاد من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تشمل: الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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201,250 سيارة ..

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