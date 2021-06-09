جامعة "المؤسس" تحتفي باليوم العالمي لمكافحة التبغ تحت شعار "الالتزام بالإقلاع"

لإبراز الجهود المبذولة في سبيل التوعية

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التوعوي الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، ممثلة في وحدة مكافحة التدخين والوقاية من المخدرات، بمشاركة جمعية "كفى"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ تحت شعار "الالتزام بالإقلاع"، وذلك بمقر المستشفى الجامعي.

ودشّن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، المعرض المصاحب للبرنامج التوعوي الذي يبرز الجهود المبذولة في سبيل التوعية ومساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى جهود الوحدة في تطبيق الأنظمة ومنع التدخين في الحرم الجامعي.

ويسلط البرنامج التوعوي الضوء على العيادة المتنقلة للإقلاع عن التدخين التي تشرف عليها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ التابعة لوزارة الصحة؛ إذ ساهمت في مساعدة المدخنين من المنسوبين والطلاب على الإقلاع عن آفة التدخين، ويشرف عليها نخبة من المختصين يقومون بتقييم الحالات ومن ثم معالجتها ومتابعتها دوريًّا بالمجان.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة جامعية خالية من التدخين، وبناء مجتمع جامعي واع بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وأن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التبغ والالتزام بالإقلاع فرصة لإبراز الجهود والمساهمة في التوعية، والتي تستمر على مدار العام الدراسي، وتشمل العديد من الفعاليات والبرامج والمحاضرات والمعارض وبمشاركة جهات حكومية وخاصة.

وبيّن عميد شؤون الطلاب أن العمادة ممثلة في وحدة مكافحة التدخين والوقاية من المخدرات تقوم بتطبيق الأنظمة ولائحة مكافحة التدخين من خلال لجنة الضبط الميداني والمتابعة، وتعمل في خط متوازن مع جهودها في التوعية ومساعدة المدخنين على الإقلاع عن آفة التدخين من خلال العيادة المتنقلة، داعيًا جميع المدخنين إلى المبادرة ومراجعة العيادة للتخلص من أخطار التدخين والعودة إلى الحياة الصحية السليمة.