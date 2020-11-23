في "قمة الرياض".. الهلال يستعيد الصدارة عبر بوابة النصر

في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

استعاد الهلال صدارة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حينما استطاع اسقاط غريمه التقليدي النصر بثنائية دون مقابل ،وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، والمسماة بجولة " قمة الرياض ".

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده النقطي إلى 13 نقطة، فيما النصر برصيد 3نقاط ، في المركز الـ15 .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين ، وكان مهاجم الهلال الفرنسي " قوميز" أهدر فرصة التقدم عند الدقيقة 15 .

وشهد الشوط الأول حضوراً لافتاً لحارس الهلال الذي يحضر لأول مرة في الديربي حبيب الوطيان ، وتصدى لتسديدتي سلطان وخالد الغنام ( تباعاً ) عند الدقائق 28، 44 .

مع مطلع الشوط الثاني دفع المدير الفني للنصر بهداف الفريق "المغربي " عبدالرزاق حمدالله .

وعند الدقيقة 59 يتسبب مدافع النصر "مايكون" في ركلة جزاء إثر إعاقته "فييتو " ، ليحرز "قوميز" من علامة الجزاء هدف الهلال الأول .

وخرج الخيبري من النصر ليحل بدلاً عنه المغربي نور الدين أمرابط ، لتعزيز خط الوسط النصراوي ، لكن الأخير حرم حمدلله فرصة التعديل بعد احرازه الهدف ، بعد العودة لتقنية var أكدت وقوع أمرابط في موقع التسلل فألغي الهدف عند الدقيقة 66 بقرار حكم اللقاء الأوروجوياني "كونيا" .

لم يستطع النصر العودة في الـ8 دقائق الوقت بدلاً من الضائع للمباراة ، بل أطلق البديل الناجح للأزرق صالح الشهري عند الدقيقة 8+90 رصاصة الرحمة ، بهدف ثان للهلال كان كافياً للعودة لقمة الترتيب.