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"الداخلية المصرية": حادث "معهد الأورام" إرهابي وراءه جماعة الإخوان

أكدت أنه وقع باستخدام سيارة بداخلها متفجرات

كشفت وزارة الداخلية المصرية، أن حادث "معهد الأورام" وقع نتيجة عمل إرهابي باستخدام سيارة مسروقة بداخلها كمية من المتفجرات، مشيرة إلى وقوف حركة "حسم "التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك العملية.

وذكرت الداخلية في بيان لها، اليوم أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام "معهد الأورام" أمس تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الخاصة بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه ولكن حدوث التصادم أدى إلى انفجارها.

وأشار البيان إلى أن التحريات المبدئية توصلت إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها فيما يجرى حالياً استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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"الداخلية المصرية": حادث "معهد الأورام" إرهابي وراءه جماعة الإخوان
سبق

كشفت وزارة الداخلية المصرية، أن حادث "معهد الأورام" وقع نتيجة عمل إرهابي باستخدام سيارة مسروقة بداخلها كمية من المتفجرات، مشيرة إلى وقوف حركة "حسم "التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك العملية.

وذكرت الداخلية في بيان لها، اليوم أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام "معهد الأورام" أمس تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الخاصة بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه ولكن حدوث التصادم أدى إلى انفجارها.

وأشار البيان إلى أن التحريات المبدئية توصلت إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها فيما يجرى حالياً استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
06:07 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
06:39 PM

"الداخلية المصرية": حادث "معهد الأورام" إرهابي وراءه جماعة الإخوان

أكدت أنه وقع باستخدام سيارة بداخلها متفجرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة الداخلية المصرية، أن حادث "معهد الأورام" وقع نتيجة عمل إرهابي باستخدام سيارة مسروقة بداخلها كمية من المتفجرات، مشيرة إلى وقوف حركة "حسم "التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك العملية.

وذكرت الداخلية في بيان لها، اليوم أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام "معهد الأورام" أمس تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الخاصة بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه ولكن حدوث التصادم أدى إلى انفجارها.

وأشار البيان إلى أن التحريات المبدئية توصلت إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها فيما يجرى حالياً استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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