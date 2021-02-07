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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في السعودية بـ4 طائرات مفخخة

"العثيمين": المنظمة تؤيد جميع إجراءات قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية للميليشيا

دان اليوم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات في بيان المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية، تمثلت في إطلاق أربع طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في السعودية بـ4 طائرات مفخخة
سبق

دان اليوم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات في بيان المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية، تمثلت في إطلاق أربع طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
10:00 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
11:02 PM

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في السعودية بـ4 طائرات مفخخة

"العثيمين": المنظمة تؤيد جميع إجراءات قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية للميليشيا

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هادي العصيمي - جدة
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دان اليوم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات في بيان المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي عبر تنفيذ اعتداءات إرهابية، تمثلت في إطلاق أربع طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومخالفتها القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

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