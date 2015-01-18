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خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 74405 إصابات جديدة بكورونا و193 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 74405 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثمانية ملايين و74527.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 193 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ الإجمالي 115842 وفاة.

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خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 74405 إصابات جديدة بكورونا و193 وفاة
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 74405 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثمانية ملايين و74527.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 193 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ الإجمالي 115842 وفاة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
08:29 AM

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 74405 إصابات جديدة بكورونا و193 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برلين
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 74405 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثمانية ملايين و74527.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 193 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ الإجمالي 115842 وفاة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,659
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,524
38 مليار ..

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23 يوليو
14,824
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