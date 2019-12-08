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"ترامب" محذرًا الزعيم الكوري: عدوانيتك ستُفقدك كل شيء

طالبها بنزع أسلحتها النووية

حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) كوريا الشمالية من أنها قد تخسر كل شيء بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة؛ وذلك بعد إعلانها تجربة أسلحة جديدة.

وعقب إعلان بيونغ يانغ إجراء "تجربة مهمة جدًّا" في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، قال "ترامب" على "تويتر": "كيم جونغ أون ذكي جدًّا، ولديه الكثير الذي يمكن أن يخسره، بل كل شيء في الحقيقة، إذا تصرف بطريقة عدوانية".

وذكر الرئيس الأمريكي أن كوريا الشمالية تحت قيادة كيم جونغ أون لديها إمكانات اقتصادية هائلة، ولكن عليها نزع أسلحتها النووية كما وعدت.

وأشار إلى أن "حلف شمال الأطلسي والصين وروسيا واليابان والعالم بأكمله متحد بشأن هذه القضية".

وجاء إعلان كوريا الشمالية إجراء التجربة بعد ساعات من تصريح "ترامب" بأنه سيفاجأ إذا قامت بيونغ يانغ بأي عمل عدائي، مركزًا على "العلاقات الجيدة جدًّا" مع كيم.

وتبادل "ترامب" و"كيم" الشتائم والتهديدات على مدى أشهر في 2017؛ ما أدى إلى تصاعد التوترات، إلا أن تقاربًا دبلوماسيًّا بين الجانبَين بدأ في 2018.

والتقى الرجلان ثلاث مرات منذ يونيو (حزيران) 2018 إلا أنهما لم يحرزا تقدمًا باتجاه إزالة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

ترامب كيم جونغ أون

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" محذرًا الزعيم الكوري: عدوانيتك ستُفقدك كل شيء
سبق

حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) كوريا الشمالية من أنها قد تخسر كل شيء بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة؛ وذلك بعد إعلانها تجربة أسلحة جديدة.

وعقب إعلان بيونغ يانغ إجراء "تجربة مهمة جدًّا" في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، قال "ترامب" على "تويتر": "كيم جونغ أون ذكي جدًّا، ولديه الكثير الذي يمكن أن يخسره، بل كل شيء في الحقيقة، إذا تصرف بطريقة عدوانية".

وذكر الرئيس الأمريكي أن كوريا الشمالية تحت قيادة كيم جونغ أون لديها إمكانات اقتصادية هائلة، ولكن عليها نزع أسلحتها النووية كما وعدت.

وأشار إلى أن "حلف شمال الأطلسي والصين وروسيا واليابان والعالم بأكمله متحد بشأن هذه القضية".

وجاء إعلان كوريا الشمالية إجراء التجربة بعد ساعات من تصريح "ترامب" بأنه سيفاجأ إذا قامت بيونغ يانغ بأي عمل عدائي، مركزًا على "العلاقات الجيدة جدًّا" مع كيم.

وتبادل "ترامب" و"كيم" الشتائم والتهديدات على مدى أشهر في 2017؛ ما أدى إلى تصاعد التوترات، إلا أن تقاربًا دبلوماسيًّا بين الجانبَين بدأ في 2018.

والتقى الرجلان ثلاث مرات منذ يونيو (حزيران) 2018 إلا أنهما لم يحرزا تقدمًا باتجاه إزالة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
08:37 PM

"ترامب" محذرًا الزعيم الكوري: عدوانيتك ستُفقدك كل شيء

طالبها بنزع أسلحتها النووية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,995

حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) كوريا الشمالية من أنها قد تخسر كل شيء بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة؛ وذلك بعد إعلانها تجربة أسلحة جديدة.

وعقب إعلان بيونغ يانغ إجراء "تجربة مهمة جدًّا" في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، قال "ترامب" على "تويتر": "كيم جونغ أون ذكي جدًّا، ولديه الكثير الذي يمكن أن يخسره، بل كل شيء في الحقيقة، إذا تصرف بطريقة عدوانية".

وذكر الرئيس الأمريكي أن كوريا الشمالية تحت قيادة كيم جونغ أون لديها إمكانات اقتصادية هائلة، ولكن عليها نزع أسلحتها النووية كما وعدت.

وأشار إلى أن "حلف شمال الأطلسي والصين وروسيا واليابان والعالم بأكمله متحد بشأن هذه القضية".

وجاء إعلان كوريا الشمالية إجراء التجربة بعد ساعات من تصريح "ترامب" بأنه سيفاجأ إذا قامت بيونغ يانغ بأي عمل عدائي، مركزًا على "العلاقات الجيدة جدًّا" مع كيم.

وتبادل "ترامب" و"كيم" الشتائم والتهديدات على مدى أشهر في 2017؛ ما أدى إلى تصاعد التوترات، إلا أن تقاربًا دبلوماسيًّا بين الجانبَين بدأ في 2018.

والتقى الرجلان ثلاث مرات منذ يونيو (حزيران) 2018 إلا أنهما لم يحرزا تقدمًا باتجاه إزالة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

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