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شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91

بطائرات حربية من التشكيلات المقاتلة مطلية باللون الأخضر

تستعد وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، في الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 91، لتنفيذ عروض جوية، بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة التي من المقرر تنظيمها في 23 سبتمبر الجاري.

ونشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي، استعدادات للمشاركة بالطائرات من طراز، تايفون - وتورنيدو - و F15s - و F15c، المطلية باللون الأخضر، وبشعارات المملكة بالاستعراض الجوي في احتفالات اليوم الوطني الـ 91، الذي نحتفل به في 23 سبتمبر من كل عام.

وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وفي هذا اليوم تتوشح جميع مناطق المملكة باللون الأخضر، وتتزين مدنها وشوارعها بعبارات الولاء والانتماء، كما يتم تبادل التهاني وجمل الفخر والاعتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91
سبق

تستعد وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، في الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 91، لتنفيذ عروض جوية، بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة التي من المقرر تنظيمها في 23 سبتمبر الجاري.

ونشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي، استعدادات للمشاركة بالطائرات من طراز، تايفون - وتورنيدو - و F15s - و F15c، المطلية باللون الأخضر، وبشعارات المملكة بالاستعراض الجوي في احتفالات اليوم الوطني الـ 91، الذي نحتفل به في 23 سبتمبر من كل عام.

وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وفي هذا اليوم تتوشح جميع مناطق المملكة باللون الأخضر، وتتزين مدنها وشوارعها بعبارات الولاء والانتماء، كما يتم تبادل التهاني وجمل الفخر والاعتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
07:45 PM

شاهد.. القوات السعودية تستعد للمشاركة باليوم الوطني الـ 91

بطائرات حربية من التشكيلات المقاتلة مطلية باللون الأخضر

A A A
بندر الدغمي - الرياض
3
4,806

تستعد وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، في الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 91، لتنفيذ عروض جوية، بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة التي من المقرر تنظيمها في 23 سبتمبر الجاري.

ونشرت وزارة الدفاع، عبر حسابها الرسمي، استعدادات للمشاركة بالطائرات من طراز، تايفون - وتورنيدو - و F15s - و F15c، المطلية باللون الأخضر، وبشعارات المملكة بالاستعراض الجوي في احتفالات اليوم الوطني الـ 91، الذي نحتفل به في 23 سبتمبر من كل عام.

وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر من كل عام، باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وفي هذا اليوم تتوشح جميع مناطق المملكة باللون الأخضر، وتتزين مدنها وشوارعها بعبارات الولاء والانتماء، كما يتم تبادل التهاني وجمل الفخر والاعتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

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