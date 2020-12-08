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مدير "صحة الطائف" يفتتح مبنى إدارة الشؤون الهندسية الجديد بطريق الجنوب

يضم 5 أجنحة و120 مكتبًا ذكيًّا لإيجاد بيئة عمل مناسبة لتقديم أفضل الخدمات

افتتح مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني، أمس الاثنين، مبنى الشؤون الهندسية الجديد على طريق الجنوب الذي يتكون من دورين، ويضم كافة الإدارات التابعة للشؤون الهندسية التي تشمل إدارات المشاريع والصيانة الطبية والصيانة العامة والتجهيزات والأراضي والممتلكات.

وتفصيلًا: يضم المبنى الذي انتقلت إليه الإدارة مؤخرًا خمسة أجنحة و١٢٠ مكتبًا ذكيًّا خطوة هامة لإيجاد بيئة عمل تساعد على تقديم أفضل الخدمات بجودة أعلى ووفق ظروف تمنح الموظف القدرة على العطاء من خلال مراعاة التصاميم الداخلية للمبنى في أن تكون الإدارات على شكل أجنحة ومكاتب مفتوحة تساعد على بناء علاقات جيدة بين الموظفين والعمل كفريق عمل واحد، والشعور بالأريحية دون وجود حواجز، والقدرة على مشاركة وتبادل الآراء في مجال العمل.

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مدير "صحة الطائف" يفتتح مبنى إدارة الشؤون الهندسية الجديد بطريق الجنوب
سبق

افتتح مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني، أمس الاثنين، مبنى الشؤون الهندسية الجديد على طريق الجنوب الذي يتكون من دورين، ويضم كافة الإدارات التابعة للشؤون الهندسية التي تشمل إدارات المشاريع والصيانة الطبية والصيانة العامة والتجهيزات والأراضي والممتلكات.

وتفصيلًا: يضم المبنى الذي انتقلت إليه الإدارة مؤخرًا خمسة أجنحة و١٢٠ مكتبًا ذكيًّا خطوة هامة لإيجاد بيئة عمل تساعد على تقديم أفضل الخدمات بجودة أعلى ووفق ظروف تمنح الموظف القدرة على العطاء من خلال مراعاة التصاميم الداخلية للمبنى في أن تكون الإدارات على شكل أجنحة ومكاتب مفتوحة تساعد على بناء علاقات جيدة بين الموظفين والعمل كفريق عمل واحد، والشعور بالأريحية دون وجود حواجز، والقدرة على مشاركة وتبادل الآراء في مجال العمل.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
09:12 PM

مدير "صحة الطائف" يفتتح مبنى إدارة الشؤون الهندسية الجديد بطريق الجنوب

يضم 5 أجنحة و120 مكتبًا ذكيًّا لإيجاد بيئة عمل مناسبة لتقديم أفضل الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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افتتح مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني، أمس الاثنين، مبنى الشؤون الهندسية الجديد على طريق الجنوب الذي يتكون من دورين، ويضم كافة الإدارات التابعة للشؤون الهندسية التي تشمل إدارات المشاريع والصيانة الطبية والصيانة العامة والتجهيزات والأراضي والممتلكات.

وتفصيلًا: يضم المبنى الذي انتقلت إليه الإدارة مؤخرًا خمسة أجنحة و١٢٠ مكتبًا ذكيًّا خطوة هامة لإيجاد بيئة عمل تساعد على تقديم أفضل الخدمات بجودة أعلى ووفق ظروف تمنح الموظف القدرة على العطاء من خلال مراعاة التصاميم الداخلية للمبنى في أن تكون الإدارات على شكل أجنحة ومكاتب مفتوحة تساعد على بناء علاقات جيدة بين الموظفين والعمل كفريق عمل واحد، والشعور بالأريحية دون وجود حواجز، والقدرة على مشاركة وتبادل الآراء في مجال العمل.

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