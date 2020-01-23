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الأسبوع في 10 صور: بركان وتسونامي يضربان "تونجا" بعنف.. والقمر "الذئب" يضيء السماء

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اجتاح مملكة تونجا في المحيط الهادي بركانًا تسبب ثورانه تحت الماء في موجة تسونامي عاتية، فيما كان القمر الذئب ينير سماء بعض الدول. والمزيد تجدونه في الصور.


ثوران بركاني تحت الماء جنوب شرق جزيرة فونوافو بتونجا.. فيما يخترق خط البرق غبار البركان في مشهد مهيب



مشهد أفقي للثوران البركاني الذي تسبب في موجة تسونامي هزت تونجا



فارس يخترق ألسنة اللهب في مهرجان لومنارياس في سان بارتولومي دي بيناريس بإسبانيا



قطار شحن يمر على مسار مليء بالحطام من الطرود المسروقة من حاويات البضائع المكدسة على عربات السكك الحديدية في لوس أنجلوس



أضرار تسونامي تونجا تصل إلى بيرو في صورة تسرب نفطي على الشواطئ



القمر الذئب يرتفع في سماء قرية مو كآب بإنجلترا



الثلوج تتساقط على النصب التذكاري لزعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج



طائر يحلق في السماء ومن خلفه أهرامات الجيزة الخالدة



إلى القمر.. طائرة تحلق فوق لندن أمام أول بدر مكتمل للعام الجديد



الشفق القطبي بأنواره الزاهية يضيء سماء ليل كولاري بفنلندا





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الأسبوع في 10 صور: بركان وتسونامي يضربان "تونجا" بعنف.. والقمر "الذئب" يضيء السماء
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اجتاح مملكة تونجا في المحيط الهادي بركانًا تسبب ثورانه تحت الماء في موجة تسونامي عاتية، فيما كان القمر الذئب ينير سماء بعض الدول. والمزيد تجدونه في الصور.


ثوران بركاني تحت الماء جنوب شرق جزيرة فونوافو بتونجا.. فيما يخترق خط البرق غبار البركان في مشهد مهيب



مشهد أفقي للثوران البركاني الذي تسبب في موجة تسونامي هزت تونجا



فارس يخترق ألسنة اللهب في مهرجان لومنارياس في سان بارتولومي دي بيناريس بإسبانيا



قطار شحن يمر على مسار مليء بالحطام من الطرود المسروقة من حاويات البضائع المكدسة على عربات السكك الحديدية في لوس أنجلوس



أضرار تسونامي تونجا تصل إلى بيرو في صورة تسرب نفطي على الشواطئ



القمر الذئب يرتفع في سماء قرية مو كآب بإنجلترا



الثلوج تتساقط على النصب التذكاري لزعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج



طائر يحلق في السماء ومن خلفه أهرامات الجيزة الخالدة



إلى القمر.. طائرة تحلق فوق لندن أمام أول بدر مكتمل للعام الجديد



الشفق القطبي بأنواره الزاهية يضيء سماء ليل كولاري بفنلندا





23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
02:00 AM

الأسبوع في 10 صور: بركان وتسونامي يضربان "تونجا" بعنف.. والقمر "الذئب" يضيء السماء

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ياسر نجدي - الرياض
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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اجتاح مملكة تونجا في المحيط الهادي بركانًا تسبب ثورانه تحت الماء في موجة تسونامي عاتية، فيما كان القمر الذئب ينير سماء بعض الدول. والمزيد تجدونه في الصور.


ثوران بركاني تحت الماء جنوب شرق جزيرة فونوافو بتونجا.. فيما يخترق خط البرق غبار البركان في مشهد مهيب



مشهد أفقي للثوران البركاني الذي تسبب في موجة تسونامي هزت تونجا



فارس يخترق ألسنة اللهب في مهرجان لومنارياس في سان بارتولومي دي بيناريس بإسبانيا



قطار شحن يمر على مسار مليء بالحطام من الطرود المسروقة من حاويات البضائع المكدسة على عربات السكك الحديدية في لوس أنجلوس



أضرار تسونامي تونجا تصل إلى بيرو في صورة تسرب نفطي على الشواطئ



القمر الذئب يرتفع في سماء قرية مو كآب بإنجلترا



الثلوج تتساقط على النصب التذكاري لزعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج



طائر يحلق في السماء ومن خلفه أهرامات الجيزة الخالدة



إلى القمر.. طائرة تحلق فوق لندن أمام أول بدر مكتمل للعام الجديد



الشفق القطبي بأنواره الزاهية يضيء سماء ليل كولاري بفنلندا





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