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جامعة خالد تفتح القبول غدًا للبكالوريوس والدبلوم لعام 1443

"القرني": يستمر إلى 28 من الشهر الجاري والاستقبال إلكترونيًا

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة للعام الجامعي القادم 1443هـ، غدًا السبت.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، أنه سيستمر فتح البوابة الإلكترونية للالتحاق حتى يوم الـ 28 من شهر ذي القعدة الجاري.

وأضاف: سيتم استقبال الطلبات إلكترونيًّا، داعيًا الراغبين والراغبات في الالتحاق بالجامعة إلى الدخول على بوابة القبول "أكاديميًا" على موقع الجامعة من خلال الرابط https://registration.kku.edu.sa/kku/init

وأردف: القبول بالجامعة لا يعتمد على موعد تقديم الطلب، بل تتم المفاضلة وفق نسب القبول المؤهلة أو الموزونة المعتمدة لكل تخصص، ووفق ترتيب المتقدم للرغبات.

وتابع: سيتم احتساب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب (30٪المعدل التراكمي للثانوية العامة، 30٪ اختبار القدرات العامة، 40٪ الاختبار التحصيلي)، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (50٪ المعدل التراكمي للثانوية العامة،50٪ اختبار القدرات).

وقال "القرني": سيتم تحديث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتائج الترشيح للقبول يوم 30 ذي القعدة، وسيتم طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية ابتداء من 2 ذي الحجة، إلى يوم 18 من الشهر نفسه.
وأكد أن آلية القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد إلكترونية تمامًا ولا يتدخل فيها أي عنصر بشري وليس هناك أي استثناءات.
وأضاف "القرني": يمكن للمتقدم الاطلاع على شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة من خلال موقع الجامعة، واستمرارًا في نهج الشفافية والتأكيد على تحقيق العدالة المطبق في الجامعة سيتم إعلان أقل نسبة قبول لكل تخصص.

ولفت إلى أن العمادة هيأت فريقًا من منسوبيها للرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات، وذلك بتقديم الطلب من خلال نظام الاستفسارات على بوابة القبول أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد بالجامعة 0172418000.

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جامعة خالد تفتح القبول غدًا للبكالوريوس والدبلوم لعام 1443
سبق

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة للعام الجامعي القادم 1443هـ، غدًا السبت.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، أنه سيستمر فتح البوابة الإلكترونية للالتحاق حتى يوم الـ 28 من شهر ذي القعدة الجاري.

وأضاف: سيتم استقبال الطلبات إلكترونيًّا، داعيًا الراغبين والراغبات في الالتحاق بالجامعة إلى الدخول على بوابة القبول "أكاديميًا" على موقع الجامعة من خلال الرابط https://registration.kku.edu.sa/kku/init

وأردف: القبول بالجامعة لا يعتمد على موعد تقديم الطلب، بل تتم المفاضلة وفق نسب القبول المؤهلة أو الموزونة المعتمدة لكل تخصص، ووفق ترتيب المتقدم للرغبات.

وتابع: سيتم احتساب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب (30٪المعدل التراكمي للثانوية العامة، 30٪ اختبار القدرات العامة، 40٪ الاختبار التحصيلي)، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (50٪ المعدل التراكمي للثانوية العامة،50٪ اختبار القدرات).

وقال "القرني": سيتم تحديث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتائج الترشيح للقبول يوم 30 ذي القعدة، وسيتم طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية ابتداء من 2 ذي الحجة، إلى يوم 18 من الشهر نفسه.
وأكد أن آلية القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد إلكترونية تمامًا ولا يتدخل فيها أي عنصر بشري وليس هناك أي استثناءات.
وأضاف "القرني": يمكن للمتقدم الاطلاع على شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة من خلال موقع الجامعة، واستمرارًا في نهج الشفافية والتأكيد على تحقيق العدالة المطبق في الجامعة سيتم إعلان أقل نسبة قبول لكل تخصص.

ولفت إلى أن العمادة هيأت فريقًا من منسوبيها للرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات، وذلك بتقديم الطلب من خلال نظام الاستفسارات على بوابة القبول أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد بالجامعة 0172418000.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
02:26 PM

جامعة خالد تفتح القبول غدًا للبكالوريوس والدبلوم لعام 1443

"القرني": يستمر إلى 28 من الشهر الجاري والاستقبال إلكترونيًا

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محمد طيران - الرياض
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أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة للعام الجامعي القادم 1443هـ، غدًا السبت.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، أنه سيستمر فتح البوابة الإلكترونية للالتحاق حتى يوم الـ 28 من شهر ذي القعدة الجاري.

وأضاف: سيتم استقبال الطلبات إلكترونيًّا، داعيًا الراغبين والراغبات في الالتحاق بالجامعة إلى الدخول على بوابة القبول "أكاديميًا" على موقع الجامعة من خلال الرابط https://registration.kku.edu.sa/kku/init

وأردف: القبول بالجامعة لا يعتمد على موعد تقديم الطلب، بل تتم المفاضلة وفق نسب القبول المؤهلة أو الموزونة المعتمدة لكل تخصص، ووفق ترتيب المتقدم للرغبات.

وتابع: سيتم احتساب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب (30٪المعدل التراكمي للثانوية العامة، 30٪ اختبار القدرات العامة، 40٪ الاختبار التحصيلي)، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (50٪ المعدل التراكمي للثانوية العامة،50٪ اختبار القدرات).

وقال "القرني": سيتم تحديث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتائج الترشيح للقبول يوم 30 ذي القعدة، وسيتم طرح ما تبقى من مقاعد عن طريق خدمة القبول الفوري مع إمكانية تغيير القبول عن طريق البوابة الإلكترونية ابتداء من 2 ذي الحجة، إلى يوم 18 من الشهر نفسه.
وأكد أن آلية القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد إلكترونية تمامًا ولا يتدخل فيها أي عنصر بشري وليس هناك أي استثناءات.
وأضاف "القرني": يمكن للمتقدم الاطلاع على شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة من خلال موقع الجامعة، واستمرارًا في نهج الشفافية والتأكيد على تحقيق العدالة المطبق في الجامعة سيتم إعلان أقل نسبة قبول لكل تخصص.

ولفت إلى أن العمادة هيأت فريقًا من منسوبيها للرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع الصعوبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات، وذلك بتقديم الطلب من خلال نظام الاستفسارات على بوابة القبول أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد بالجامعة 0172418000.

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