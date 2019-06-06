أهالي فيفاء يحيون حفل عيد الفطر بـ"الفنون الشعبية"

الفعاليات شملت توزيع الحلويات والهدايا وكروت التهنئة

احتفى أهالي محافظة فيفاء بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام 1440، وذلك في كرنفال بهيج أقيم بالساحة المجاورة للسوق العام بحقو فيفاء برعاية محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، وبتنظيم بلدية فيفاء، ومشاركة الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة.

حضر الحفل رئيس مركز الجوة بفيفاء علي الحريصي ورئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف ومشايخ القبايل، ومديرو الإدرات الحكومية والأهلي، وجموع غفيرة من الأهالي والضيوف الكرام، والعوائل والأطفال.

وشمل الاحتفال كلمات العيد، وفرحة طفل، وتقديم الهدايا من لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء للأطفال، إضافة إلى أوبريت العيد وفنون شعبية.

وبدأ الحفل الخطابي، بعد صلاة العشاء، وقدمه فهد أسعد الفيفي، وألقى كلمة الجهة المنظمة، رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف، ألقى كلمة أهالي فيفاء شيخ شمل فيفاء موسى حسن الفيفي.

وتضمنت الفعاليات توزيع الحلويات والهدايا وكروت التهنئة، وتوزيع الهدايا على الأطفال من قبل تنمية فيفاء وبلدية فيفاء، كما تم تكريم الجهات المساندة والمشاركة في التنظيم.

وقدمت شموخ الهامة، أوبريت العيد، من كلمات الشاعر أسعد معزي، وأداء كل من أسعد معزي وبسام يزيد وعبدالله الخالدي، وبمشاركة محمد عبدالله الفيفي أحد أبطال الحد الجنوبي.

وشارك في الأوبريت، عدد من رجال فيفاء، يتقدهم رائد الموروث الشعبي الشيخ حسين يحيى عيدان الفيفي، الذي قُدمّ فن الهصعة، أحد أبرز الفنون الشعبية في المحافظة.